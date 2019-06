Laredo espera contar con servicio de socorrismo en su playa el 8 de julio Imagen de archivo de un socorrista en la playa Salvé de Laredo. Laredo El Ayuntamiento sacó este martes a concurso por urgencia el pliego para contratar a una empresa que se haga cargo de esta tarea y los preventivos durante las celebraciones de los próximos 11 meses ABEL VERANO Laredo Miércoles, 12 junio 2019, 07:26

El Ayuntamiento de Laredo prevé que para el próximo 8 de julio entrará el funcionamiento el servicio de socorrismo en el arenal pejino. Al menos es lo que se desprende del pliego de condiciones del concurso que se convocó este martes a través de la plataforma de Contratación del Estado, con un importe de 238.106 euros, y un plazo de 11 meses, ya que no solo se licita el servicio de salvamento y socorrismo en las playas del municipio pejino, sino también en los los eventos y celebraciones correspondientes a los preventivos terrestres durante la campaña 2019-2020. Y es que históricamente Cruz Roja de Laredo, que durante más de 60 años se ha hecho cargo de la vigilancia de la playa Salvé, ha desempeñado su labor en ambos ámbitos.

Teniendo en cuenta las fechas en las que no encontramos, con la temporada de playas en marcha desde hace casi dos semanas, el Ayuntamiento pejino a convocado este concurso con carácter urgente, con lo que las empresas interesadas en prestar el servicio tienen de plazo hasta el día 20 de este mes, a las 09.00 horas, para registrar sus ofertas.

Según se recoge en el pliego de prescripciones técnicas, la empresa que resulte adjudicataria se hará cargo de las tareas de socorrismo, vigilancia y atender los puestos de baño asistido para personas con discapacidad y atención preventiva, tanto en la playa como en el desarrollo de eventos y celebraciones, definidos como servicios vitales básicos.

Junto al servicio de playa, que será continuo entre el 15 de junio y el 15 de septiembre (11.30 a 19.30 horas) la empresa adjudicataria tendrá que estar presente en los siguientes eventos: cabalgata de reyes, La Invernal, 10 KM de Laredo, Carnaval, Laredo orientación, Juegos escolares, Regata de traineras, fiesta de El Ensanche, Marmita y Cucaña, Batalla de Flores, Regata de bateles, Desembarco de Carlos V, Derbi Playa de Laredo, Raid Endurance Laredo, Festival de Rock, Festival Indie, Ferial de abril, carrera de Navidad, triatlón, fiesta del Orgullo, etc.

En cuanto a los criterios de valoración, de 100 puntos, hasta 51 corresponden a la oferta económica, siendo la más baja la que mayor puntuación recibirá.

A la espera de que se resuelva este contrato se desconoce por el momento si el Ayuntamiento laredano va a realizar algún contrato menor, hasta los 15.000 euros que permite la ley, para poder atender el arenal pejino al menos durante este fin de semana y los tres siguientes, ya que antes no está previsto que se adjudique el contrato anual.

Sin propuestas

Este periódico ha contactado con tres empresas que prestan en diferentes municipios de Cantabria servicios de salvamento y socorrismo y, por el momento, ninguna de ellas ha recibido un propuesta formal por parte del Ayuntamiento de Laredo para hacerse cargo del servicio de manera provisional, mientras el procedimiento administrativo de concurso sigue su curso y cumple con los plazos previstos.