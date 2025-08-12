El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El niño en el campo de fútbol de Laredo, junto a los efectivos que participaron en el dispotivo. 112

Trasladado en helicóptero un niño de 8 años con una herida en la pierna tras caerse en la playa de Sonabia

La aeronave aterrizó en el campo de fútbol de Laredo, donde le esperaba una ambulancia para llevar al menor al hospital de la villa pejina

Lucio V. Del Campo

Lucio V. Del Campo

Santander

Martes, 12 de agosto 2025, 17:53

El helicóptero medicalizado del Gobierno regional acudió este martes a la playa de Sonabia (Liendo) para socorrer a un niño de 8 años, procedente de ... Carranza (Vizcaya), que sufrió una caída en una zona rocosa que le provocó una herida inciso-contusa en la pierna.

