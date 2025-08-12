Trasladado en helicóptero un niño de 8 años con una herida en la pierna tras caerse en la playa de Sonabia

El helicóptero medicalizado del Gobierno regional acudió este martes a la playa de Sonabia (Liendo) para socorrer a un niño de 8 años, procedente de ... Carranza (Vizcaya), que sufrió una caída en una zona rocosa que le provocó una herida inciso-contusa en la pierna.

Según informa el Servicio de Emergencias del 112, tras realizar el personal facultativo una primera intervención en el propio arenal, el menor, junto a su madre, fue trasladado al campo de fútbol de Laredo. En mitad del estadio de San Lorenzo aterrizó la aeronave y, ya en tierra, una ambulancia del 061 trasladó al niño al hospital de la villa pejina.

En la operación también intervinó la Guardia Civil en apoyo al helicóptero del Ejecutivo cántabro.