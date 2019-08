Lines Vejo ya es Hija Predilecta de Pesaguero 02:58 Pedro Álvarez El Ayuntamiento que la vio nacer reconoce así su labor en la difusión del folclore, en uno de los homenajes que más ilusión han hecho a la paderetera de Caloca PEDRO ÁLVAREZ Potes Viernes, 16 agosto 2019, 18:03

La panderetera de Caloca Lines Vejo ha sido nombrada hoy Hija Predilecta de Pesaguero, municipio donde nació y donde vive. Por ello, a pesar de todos los homenajes que ha recibido por su labor divulgadora de las tradiciones y del folclore de Liébana, esté será uno de los que guarde siempre con más cariño y gratitud. El acto ha tenido lugar durante la fiesta que el Ayuntamiento ha celebrado en honor de San Roque en la ermita situada entre las localidades de Vendejo y de Caloca. La propia Lines Vejo reconocía a El Diario Montañés el honor que supone este reconocimiento: «Estoy muy contenta y feliz porque la divulgación del folclore me lo han valorado en todos los sitios, pero donde más he sido en casa, en mi tierra, y me ha hecho mucha ilusión cuando me lo comunicó el alcalde«.

Y esto es precisamente lo que recoge el pergamino entregado por el alcalde, Enrique Sabaris, en nombre del Ayuntamiento: el título de Hija Predilecta «como reconocimiento a la difusión del folclore, mediante la transmisión oral de la música, romances, cuentos y refranes del mundo rural«

«De Lines Vejo está ya todo hablado, ya que es una mujer que durante toda una vida ha divulgado las tradiciones de su tierra», destacó Elías Hoyal, arcipreste de Liébana tras la misa previa al acto que fue seguido por numeroso público, y donde la paderetera estuvo acompañada por sus hijos, nietos, hermanos y familiares, así como de los alcaldes de Potes y de Cabezón de Liébana y los exalcaldes de Pesaguero, José Luís Cabo y Vicente Vélez, entre otros.

Un grupo de niñas del Aula de Cultura Tradicional del Valle de Camaleño, dirigidas por María Bulnes, cantó un romance junto a Lines, así como tonadas y bailes tradicionales.