La música étnica vibró en el festival internacional celebrado en Potes Hubo también un mercadillo de productos tradicionales

Pedro Álvarez Potes Miércoles, 10 de septiembre 2025, 17:17

Era el segundo año que un festival internacional de música étnica, denominado «XX + 2», se celebraba en el recinto de La Serna, de la villa de Potes, y el pasado fin de semana se triplicó la asistencia de la edición anterior, con músicos de calidad procedentes de varios países.

«FIMEC´25 estuvo organizado por Andrea Morpurgo, empresario afincado en Liébana, responsable del establecimiento «Sagittarius» en la villa lebaniega, y que ha sido el impulsor y organizador de las veintidós ediciones (las veinte primeras en Chiclana de la Frontera).

Las actuaciones dieron inicio con el concierto ofrecido por David Tavares, músico originario de Brasil, afincado en España, donde estudió guitarra flamenca y ha acompañado a grandes artistas como Diego el Cigala, Pastora Soler, Pastora Vega, Carlos Cano o Azúcar Moreno.

Tavares, a la guitarra, estuvo acompañado por dos músicos, Marcio Rosa, a la batería, y André Prodossimo, al bajo, que complementaron perfectamente las magníficas melodías, entre ellas la conocida «Killing me softly»; música ambientada en el carnaval brasileño, o incluso temas propios compuestos por David Tavares.

La segunda parte del concierto contó con la actuación de «Kaïro Band», un sexteto formado por músicos africanos, uruguayos y españoles, liderados por «Soulymane», con música afro o reaggae, e incluso composiciones propias, con melodías y ritmos vibrantes, que transmitieron al público en todos los temas interpretados durante la actuación.

Paralelamente a la música sobre el escenario, hubo un mercado de productores y artesanos, participando seis empresarios pertenecientes a «El Arte de la Tierruca», donde había sidra, zumo de manzana, orujo, bollos preñaos, rosquillas o miel, entre otros productos, para degustar o adquirir.

El festival contó con el patrocinio del ayuntamiento de Potes, el Grupo de Acción Local Liébana, Liébana. Conecta Sensaciones, y con la colaboración de 26 empresarios.

El organizador del festival, Andrea Morpurgo, se mostró muy satisfecho al finalizar el festival. «Ha sido todo un éxito, tanto por la calidad de los músicos como por la asistencia del público. El pasado año este tipo de música era bastante desconocida aquí, pero en esta edición los resultados han sido muy positivos, y el año que viene espero traer un gran espectáculo a Potes».

Soulymane con su grupo «Kaïro Band»; el público disfrutando del festival, y escanciando sidra en el mercadillo tradicional Pedro Álvarez