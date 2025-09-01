Ojedo celebró la fiesta en la ermita en honor de San Tirso Los festejos, que se iniciaron el viernes, finalizan hoy con una jornada dedicada a los más pequeños

Los devotos y romeros llevan a la imagen de San Tirso en andas alrededor de la ermita

Pedro Álvarez Potes Lunes, 1 de septiembre 2025, 08:33 Comenta Compartir

Las tradicionales fiestas de San Tirso, que desde el pasado viernes se vienen celebrando en la localidad lebaniega de Ojedo (Cillorigo de Liébana), tuvieron este domingo su día grande con la subida de devotos y romeros a la ermita de San Tirso, situada a 730 metros de altitud. Esta fiesta fue declarada de Interés Turístico Regional en el año 2012.

Para llegar a la ermita de San Tirso, como ya viene siendo habitual en años anteriores, los romeros llegaron principalmente ascendiendo desde las localidades de Ojedo, Cahecho, o desde el valle de Bedoya, en vehículos todo terreno, o andando como antaño, en una jornada donde predominaron las nubes y temperaturas más bajas que las que se han tenido los últimos días, pero que no impidieron la celebración de la fiesta, a pesar de la presencia de la lluvia a última hora antes del regreso desde la ermita.

Los actos festivos dieron comienzo a las 13.15 horas, con la celebración de la misa solemne que fue oficiada por el párroco de Ojedo y arcipreste de Liébana, Elías Hoyal, y cantada por el Coro Ronda La Esperanza, de Requejo.

En la homilía, Hoyal resaltó que «estamos viviendo en una sociedad donde se promueve todo lo contrario de ser humilde, como el medrar y ser más que los demás. Pero Jesús nos dice que ese no tiene que ser nunca el camino para un cristiano, porque para él los primeros son siempre los más humildes, los que nadie quiere, los últimos, que sin duda son sus predilectos».

Seguidamente, los devotos trasladaron en andas procesionales a la imagen de San Tirso alrededor de la ermita, y ya en su interior se cantó a la Virgen la Salve tradicional.

Luego el Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana inició el reparto de paella con torto y bebida entre los asistentes, mientras que los integrantes del Coro Ronda La Esperanza de Requejo amenizaban la velada con tonadas tradicionales. Muchos grupos de familias y amigos buscaron un lugar en la campa para disfrutar de la comida.

A la fiesta asistió Luís Ángel Agüeros, consejero de Economía, que estuvo acompañado por Alfonso Gutiérrez y Juan José Alonso, diputados regionales; Pilar García Bahamonde, directora de la Fundación Camino Lebaniego, y por Jesús Cuevas, alcalde de Cillorigo de Liébana.

Después de la comida, el dúo Sal y Pimienta fue el encargado de amenizar la fiesta en la campa, y posteriormente hubo juegos tradicionales para todas las edades, con tiro de cuerda o carrera de sacos.

De regreso a la localidad de Ojedo, continuó la fiesta con una verbena amenizada nuevamente por el dúo Sal y Pimienta.

En la jornada de hoy concluyen las fiestas en honor a San Tirso con la celebración del Día Infantil, que contará a partir de las 18.00 horas con atracciones al precio de un euro para todos los niños, y a las 21.00 horas habrá chocolate con bizcocho para todos los asistentes.