El hombre, en el momento en que es atendido por los rescatadores. 112

Rescatado en Picos un escalador que se precipitó de una altura de 20 metros

La víctima, vecino de Huesca y de 53 años, cayó mientras subía el Espolón Juan de la Cuadra

José Carlos Rojo

José Carlos Rojo

Santander

Domingo, 12 de octubre 2025, 17:59

El helicóptero del Gobierno de Cantabria ha rescatado esta mañana a un escalador de 53 años y vecinos de Huesca tras precipitarse «unos 20 metros», ... según indican fuentes del 112, mientras realizaba la subida por el Espolón Juan de la Cuadra, en Picos de Europa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

