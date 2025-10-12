Rescatado en Picos un escalador que se precipitó de una altura de 20 metros

El helicóptero del Gobierno de Cantabria ha rescatado esta mañana a un escalador de 53 años y vecinos de Huesca tras precipitarse «unos 20 metros», ... según indican fuentes del 112, mientras realizaba la subida por el Espolón Juan de la Cuadra, en Picos de Europa.

El accidente se ha producido en la mitad del recorrido, en la zona más escarpada.

Tras ser atendido por dos rescatadores y un médico, el hombre ha sido evacuado en la aeronave al Seve Ballesteros tras ser diagnosticado de traumatismo torácico con posible rotura de tibia y una herida que le ha provocado «una importante pérdida de sangre».