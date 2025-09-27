Ronda de vino, orujo y cocido en Potes

Por ser «impulsor de los valores de esta cofradía, con la noble obligación de defender la elaboración tradicional del aguardiente y vino de Liébana». Estas ... son las palabras escritas en los dos diplomas que esre sábado fueron entregados en la villa de Potes a Jesús Álvarez, periodista deportivo y actual presidente de la Asociación Española de Prensa Deportiva, en los actos de la VIII Fiesta de la Vendimia de Liébana, donde fue nombrado Vinatero de los Vinos de Liébana y Cofrade de Honor, por la Cofradía del Aguardiente de Orujo y del Vino de Liébana. Un doble reconocimiento que el homenajeado, ataviado con la capa, boina y medallón de la cofradía, recogió «con enorme satisfacción». En su intervención, Álvarez reconoció sentirse «como en casa cada vez que pisa Cantabria» y elogió sus productos locales. «Estoy acostumbrado a probar la grappa italiana en mis viajes, pero el mejor es el orujo español. Y si es de aquí, de Potes y de Liébana, mejor que mejor», sentenció, convencido de que no podría irse sin degustarlo.

El Centro de Estudios lebaniegos fue escenario del acto principal de la mañana, que fue presentado por el periodista Juan Antonio Prieto. Allí, el alcalde de Potes, Javier Gómez, dio la bienvenida a todos los asistentes, ejerciendo como anfitrión en nombre de todos los regidores de la comarca de Liébana. Además de la VIII Fiesta de la Vendimia, se aprovechó para celebrar la VII Fiesta del Cocido Lebaniego, con el hermanamiento de la Cofradía del Aguardiente de Orujo y del Vino de Liébana, presidida por Juan Carlos García, con la Cofradía de los Cocidos de Cantabria, presidida por Alfonso Fraile. Los titulares de ambas entidades se intercambiaron sus correspondientes símbolos, una olla de barro y una reproducción de la alquitara.

Ampliar Óscar Martín, con su familia y cofrades, tras recibir el garbanzo de oro. P.A.

Seguidamente, Juan Manuel Gómez, de la Cofradía del Aguardiente de Orujo y del Vino de Liébana, impuso al cocinero Óscar Martín, del restaurante Martín, de Ojedo, el garbanzo de oro, que consiste en una pequeña rama de garbanzo lebaniego con tres vainas o alugas, y un garbanzo desnudo en medio. Martín agradeció a la Cofradía el nombramiento. El restaurador recordó los inicios junto a Isabel, sus padres y hermanos en el restaurante Martín, así como la etapa más reciente, en la que han seguido adelante «con unos equipos estupendos de profesionales».

Los actos continuaron con la presentación del periodista deportivo Jesús Álvarez. Después de que Prieto diera lectura de su extenso historial, el presidente de la Cofradía del Aguardiente de Orujo y del Vino de Liébana le hizo entrega del diploma acreditativo. El homenajeado celebró el hermanamiento entre las cofradías del orujo y del cocido y evocó sus primeros recuerdos en la comarca: «Aquí me trajeron mis padres hace más de 55 años. Recuerdo perfectamente el teleférico de Fuente Dé. Esta zona forma parte de mi infancia y de mis descubrimientos como niño y me siento partícipe de ella y más desde ahora».

También se celebró el hermanamiento entre las cofradías de los Cocidos y del Aguardiente de Orujo y del Vino de Liébana

Antes de los actos de la tarde, las dos cofradías gastronómicas repartieron en La Serna 300 cocidos lebaniegos. Las actuaciones musicales, ambientando la fiesta, corrieron a cargo de la Banda de Gaitas Cantabria y del coro-ronda La Fuentona de Ruente.

Por la tarde, en el interior de la carpa, Jesús Álvarez fue nombrado Vinatero de los Vinos de Liébana, recibiendo la placa de manos de Javier Gómez, alcalde de Potes. Posteriormente, procedió al pisado de las uvas en el interior de la cubeta, como ya es tradición, acompañado de la cofrade Araceli Verdeja, y finalmente se degustaron los vinos en los stands de la carpa: Picos de Cabariezo, Bodega Cayo, Orulisa, Sierra del Oso, Viña Carmina, Bodegas Liaño-Sánchez y Pago de Tolina.