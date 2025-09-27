El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El periodista deportivo Jesús Álvarez, con la capa y la boina de la cofradía, en el acto en el que fue homenajeado.

El periodista deportivo Jesús Álvarez, con la capa y la boina de la cofradía, en el acto en el que fue homenajeado. Pedro Álvarez
Doble fiesta

Ronda de vino, orujo y cocido en Potes

El periodista Jesús Álvarez recibe la distinción de Vinatero de los Vinos de Liébana y el cocinero Óscar Martín, el garbanzo de oro

Pedro Álvarez

Pedro Álvarez

Potes

Sábado, 27 de septiembre 2025, 21:50

Por ser «impulsor de los valores de esta cofradía, con la noble obligación de defender la elaboración tradicional del aguardiente y vino de Liébana». Estas ... son las palabras escritas en los dos diplomas que esre sábado fueron entregados en la villa de Potes a Jesús Álvarez, periodista deportivo y actual presidente de la Asociación Española de Prensa Deportiva, en los actos de la VIII Fiesta de la Vendimia de Liébana, donde fue nombrado Vinatero de los Vinos de Liébana y Cofrade de Honor, por la Cofradía del Aguardiente de Orujo y del Vino de Liébana. Un doble reconocimiento que el homenajeado, ataviado con la capa, boina y medallón de la cofradía, recogió «con enorme satisfacción». En su intervención, Álvarez reconoció sentirse «como en casa cada vez que pisa Cantabria» y elogió sus productos locales. «Estoy acostumbrado a probar la grappa italiana en mis viajes, pero el mejor es el orujo español. Y si es de aquí, de Potes y de Liébana, mejor que mejor», sentenció, convencido de que no podría irse sin degustarlo.

