Los vecinos de Potes pagarán entre un 20% y un 37% más por el 'tasazo' de basuras

Potes aplicará el denominado 'tasazo' en función del consumo de agua que realicen los vecinos. La normativa europea basada en que 'quien contamina, paga' que ... están tratando de articular los ayuntamientos cántabros, se implantará en la capital lebaniega en base a un índice: los metros cúbicos de agua que gaste cada vecino. El alcalde de Potes, Javier Gómez, presentó al Pleno del Ayuntamiento la modificación de las ordenanzas fiscales de las tasas por servicios de recogida de basuras y de agua, tras, dijo, la realización del correspondiente estudio económico financiero.

La norma recoge que en el caso de las viviendas y garajes se aplique una tasa fija con un incremento de un 20% sobre la cantidad que abonan actualmente, y una cuota variable en función de los metros cúbicos de agua consumidos, de 0,16 euros por metro cúbico –más caro que en Torrelavega, donde se pagan 0,12 euros–. Para las actividades económicas, se aplicará una subida lineal del 37% a la tasa anterior, dependiendo del tipo de actividad económica, de la superficie del negocio o de las plazas hoteleras, entre otros indicadores, entre los que no están, sin embargo, los metros cúbicos de agua consumidos, que se vincularán tan solo a viviendas y garajes.

La propuesta del equipo de gobierno popular salió adelante con el apoyo de la edil socialista, María José Bustamante, y de su homólogo en el PRC, Manuel Bahíllo. Por su parte, el alcalde presentó en la sesión plenaria los costes de recogida de basura del año pasado e hizo números de cara al 2026. Así, el regidor indicó que el coste de este servicio en 2024 fue de 196.935 euros, mientras que en el próximo ejercicio se prevé que sea de 245.764, «ya que se incrementa el precio por el levantamiento de contenedores y el tratamiento de los residuos, entre otros aspectos». Entre ambas cifras, «hay un déficit de 66.612 euros aproximadamente, lo que supone un 37% más que habría que aplicar a la tasa de basuras», aseguró el regidor.

En todo caso, la propuesta salió adelante y se acordó a su vez que se modificarán «las bonificaciones actuales, manteniendo las de carácter social e incluyendo nuevas exenciones de carácter ambiental». La medida entrará en vigor a partir del próximo 1 de enero de 2026.

La cuenta general

Además del 'tasazo' de basuras, en la sesión plenaria el alcalde popular presentó la cuenta general de 2024, que fue muy cuestionada por los concejales de la oposición. La socialista criticó que «un mes después de aprobar el Presupuesto se realizó una modificación de crédito por 292.677 euros, además de que las cuentas municipales deben –dijo– ser desglosadas por capítulos y dedicar un montante mayor a inversiones». Apreciaciones en las que Bustamente coincidió con el edil del PRC, por lo que ambos votaron en contra de este punto, que fue aprobado igualmente con el voto a favor del PP, que gobierna con mayoría absoluta en Potes. Por otro lado, sí salió adelante en el pleno una moción del PSOE para apoyar al pueblo palestino frente al genocidio israelí y otra a favor del pacto de Estado frente a la emergencia climática, así como la propuesta de Alcaldía de celebrar San Vicente Mártir el 22 de enero y la Exaltación de la Cruz el 14 de septiembre como fiestas locales.

En control y fiscalización de órganos de gobierno, Bahillo tildó de «excesivo el pago de 36.215 euros a la adjudicataria del servicio de comunicación digital y cobertura informática, con la que existe un contrato de dos años, así como otra factura anterior de 5.300 euros», expresó el edil en el Consistorio.