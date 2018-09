Cabezón construirá un nuevo aparcamiento en Santiago Galas Vista aérea de la finca de Santiago Galas / Javier Rosendo También se reformará el salón multiusos y los sanitarios de la planta baja del edificio, una demanda histórica LUCÍA ALCOLEA Cabezón de la Sal Lunes, 3 septiembre 2018, 08:37

El Ayuntamiento de Cabezón de la Sal va a llevar a cabo la construcción de un aparcamiento en el interior del recinto del centro social, cultural y deportivo Santiago Galas. También mejorará el salón multiusos y los aseos de la planta baja del edificio. Las obras se subvencionarán mediante el programa Leader de la Asociación de Desarrollo Rural Saja Nansa y están valoradas en unos 190.000 euros. El centro deportivo experimentó algunas mejoras el pasado año, pero aún son varias las actuaciones que se deben llevar a cabo para su transformación integral, como estaba previsto en la anterior legislatura.

Sin embargo, por ahora «lo que vamos a hacer es construir un aparcamiento dentro de la instalación, en una zona llena de grava donde los conductores aparcan de cualquier manera, pues las plazas están sin señalizar», concretó el alcalde, Víctor Manuel Reinoso. El parking está situado a la izquierda de la bolera, al lado de un pequeño campo de fútbol siete. «En total, esperamos que quepan entre cuarenta o cincuenta vehículos, para lo que se asfaltará el terreno, se pintarán las plazas y se procederá a instalar un sistema de iluminación y saneamiento para la recogida de aguas», señaló. La instalación cuenta además con una serie de plazas de aparcamiento en el exterior, aunque siempre que se celebra algún evento resultan insuficientes y los conductores aparcan en las inmediaciones del centro deportivo o entre las urbanizaciones cerccanas.

Con respecto al interior del inmueble, «vamos a mejorar el salón multiusos, dotando al escenario de todo lo necesario para acoger representaciones teatrales, musicales u otro tipo de eventos culturales». Actualmente, este espacio no cuenta con las condiciones mínimas de confortabilidad, pues en invierno los usuarios pasan mucho frío y tampoco funciona correctamente el sistema de iluminación o el sonido, lo que ha provocado varias quejas de los vecinos. Por eso, «renovaremos la instalación de luz, que es muy antigua, y restauraremos los camerinos, en los que instalaremos un pequeño baño y un almacén». «Se va a picar todo y a mejorar la fontanería, de forma que logremos un sitio digno donde se puedan realizar todas estas actividades culturales mientras en Cabezón no se habilite o se construya otro lugar para llevarlas a cabo», especificó Reinoso. También se reformarán los baños de esta primera planta y se construirá un sanitario adaptado. La zona del bar, que también ocupa esta planta, pertenece a la Fundación Santiago Galas, por lo que el Ayuntamiento no actuará en esta parte. El proyecto tendrá que ser aprobado en sesión plenaria y luego se procederá a su licitación.

El Consistorio ha venido ejecutando mejoras en este centro social, que estaba prácticamente abandonado, desde hace varios años. En un principio, la exalcaldesa Esther Merino logró financiar la construcción de dos pistas de padel y algunas de tenis, que están siendo muy utilizadas por los vecinos y los componentes de la escuela de pádel que se creó en su momento. Además, el año pasado el Ayuntamiento llevó a cabo la mejora de las ventanas y las cambió a PVC, lo que ha supuesto un ahorro energético, ya que las anteriores tenían un solo cristal por donde entraba el frío. También se arregló el tejado del edificio principal y los baños de la primera planta, donde se colocaron duchas. La intención del equipo de gobierno era habilitar una especie de albergue para uso de aquellas agrupaciones folklóricas o equipos de fútbol u otro deporte que acudan a Cabezón de la Sal, pero de momento sigue sin ser un albergue como tal.