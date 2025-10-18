Carmona presume de sus vacas tudancas

«Hoy es un día importante para Carmona». En los 69 años que tiene Marcelino Gómez, que es carmoniego pero ahora vive en Torrelavega, no ... recuerda haberse perdido nunca esta celebración centenaria, declarada de Interés Turístico Regional, en la que las tudancas son las protagonistas al desfilar por el pueblo, engalanadas, y ante la atenta mirada de numerosas personas. «A las fiestas del pueblo puedo faltar, pero la 'Pasá' no me la pierdo, porque me gusta mucho», asegura. Y es que es una celebración con la que tiene vínculos muy estrechos. «Ahí van como cincuenta vacas que son de mis hermanos», señala emocionado.

Unas cuantas décadas más joven pero con la misma afición, Jesús Díaz, de Cabezón de la Sal, ha cogido sitio en una de las orillas de la carretera, junto a su grupo de seis amigos. Todos veinteañeros, con ganas de escribir el futuro de la ganadería en la región. «Hay que seguir con ello, porque si no quedamos ninguno, a ver de qué vamos a comer», defienden convencidos. Y aprovechan para reclamar apoyo y soluciones. «A veces nos desanimamos porque parece que no se puede tener ganado, por el lobo y porque no vale nada», lamentan.

Sin embargo, en Carmona a estas tudancas se les da su valor. Admirándolas se encuentran numerosas personas, incluso de diversos puntos de la geografía nacional. Entre ellas, Álvaro Paredes y su pareja, que estaban por la zona y al escuchar hablar de la 'Pasá' supusieron que «tenía que estar bastante chulo». «Una vez que nos lo hemos encontrado, hemos dicho 'pues mira qué bien'», explican. También la ovetense Lidia Suárez y su marido se enteraron mientras comían en Bárcena Mayor de que se iba a celebrar la tradicional muestra ganadera. Venían a conocer la zona y coincidió. «En cuanto los supimos, vinimos».

El desfile comenzó a eso de las cuatro de la tarde y los asistentes pudieron presenciarlo durante más de una hora, muchos cobijados a la sombra, dado el inusitado calor para la fecha. Pero el ambiente festivo ya se comenzaba a sentir desde las doce del mediodía, cuando los Piteros del Nansa comenzaron a actuar mientras los ganaderos colocaban los campanos y las rosetas a sus vacas. Por la tarde, también hubo romería montañesa, con Orquestuca La Runfona, Luis Camus y Mario Palacios, y Güeyos. Para reponer fuerzas, torreznada, y finalmente verbena con Disco Premium.