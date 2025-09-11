El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Denuncian la «degradación» de Oyambre, convertido en un «parque temático ilegal»

V. S.

Santander

Jueves, 11 de septiembre 2025, 19:03

Ecologistas en Acción denunció ayer la «degradación» de Oyambre, un espacio que ha pasado de ser un «paraíso natural» a convertirse en un «parque temático ilegal», en el que todo vale, dada «la ausencia de sanciones y de vigilancia».

La organización conservacionista lamenta que «uno de los paisajes más valiosos de Cantabria y espacio protegido por ley desde hace casi 40 años» se ha «transformado en un ejemplo de lo que ocurre cuando se permiten años de incumplimientos sin sanción alguna: que lo ilegal se normaliza».

El grupo asegura que, a diario, el litoral y las dunas «son ocupadas por furgonetas y autocaravanas que acampan a pie de playa, a todas horas invadidas por decenas de perros sueltos y por las noches, terrazas y locales que convierten el parque en un espacio de ocio ruidoso, lleno de basura y contaminación lumínica, incompatible con la conservación de la fauna y el disfrute del entorno natural». Según su denuncia, estos no serían «hechos aislados ni recientes» sino que, «durante décadas, residentes y visitantes han incumplido normas básicas de respeto ambiental» sin que las autoridades actúen.

Ecologistas en Acción ha acusado a los distintos gobiernos autonómicos y locales de haberse «pasado la responsabilidad», mientras «la legislación quedaba reducida a papel mojado». Además, ha advertido de que a este «deterioro cotidiano» se añade «una amenaza más silenciosa pero no menos grave» como son, a su juicio, las construcciones en suelo rústico. «Lo que se presenta como viviendas unifamiliares acaba convirtiéndose en mansiones de lujo, muchas con vocación de hotel rural encubierto, que van acotando áreas de terreno».

