Un estudio geológico definirá la ampliación del suelo industrial en Cabezón de la Sal Vista panorámica del terreno afectado por el estudio geológico. :: / Javier Rosendo Se trata de un informe que determinará cuáles son los sectores industriales del municipio sobre los que se puede construir LUCÍA ALCOLEA Cabezón de la Sal Viernes, 5 octubre 2018, 08:19

El consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín, ha firmado un convenio en nombre de la empresa pública Sicán (Suelo Industrial de Cantabria) con el alcalde de Cabezón de la Sal, Víctor Manuel Reinoso (PRC), para la realización de un estudio geológico sobre determinadas zonas del suelo de la localidad, que determinará cuáles son los sectores industriales del municipio en los que se puede construir. El convenio dispone que ambas entidades (Consejería y Ayuntamiento) cofinancien la ejecución del estudio, de forma que el Consistorio aportará un 30% del coste total, «que podría llegar a ser de 100.000 euros», adelantó el alcalde. La realización de este estudio resulta «fundamental», matizó Reinoso, y se realizará sobre una zona del municipio que comprende la urbanización 'Las Salinas', frente a las antiguas minas de sal, camino del cementerio municipal. «Se trata de 300.000 metros cuadrados de suelo donde no sabemos si se puede construir o no, qué tipo de edificaciones admite y bajo qué circunstancias». El estudio resolverá estas cuestiones «de una forma rápida y eficaz».

Aunque la ejecución de dicho estudio no resulta determinante a la hora de aprobar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad, sí es vinculante para que se dé la implantación de empresas en terreno industrial, como así lo subrayó el consejero, quien añadió que «en Cabezón de la Sal se dan espacios de oportunidad para el desarrollo económico como cabecera de comarca». Además, según informaron desde la Consejería a través de una nota de prensa, «el convenio responde a las exigencias del Instituto Geológico y Minero, que emitió un informe vinculante para la realización del estudio durante la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de 2013».

El PGOU de Cabezón fue anulado por una sentencia judicial nada más realizarse su aprobación hace cinco años, lo que obligó al equipo de gobierno a volver a sacar a exposición pública un apéndice de la memoria ambiental. En la actualidad, el Plan General se encuentra a la espera de recibir el visto bueno de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu), después de que el Ayuntamiento aprobase en pleno hace unas semanas las modificaciones que la Crotu determinó debían realizarse para su aprobación definitiva.

En la misma sentencia donde se anulaba el PGOU, el juez hablaba de la necesidad de realizar el estudio geológico sobre el suelo de la localidad. Parece pues que se van dando los pasos pertinentes para cumplir la legalidad en el ámbito urbanístico del municipio. Con respecto al convenio que han firmado la Consejería y el Ayuntamiento, «ambas partes se han comprometido a mantener de forma periódica las reuniones oportunas con el fin de facilitar su relación y colaboración, resolver los problemas que puedan surgir en la ejecución del acuerdo».