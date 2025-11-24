El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Aspecto que presenta actualmente la fuente de Los Tres Caños en Comillas. DM

La fuente de los Tres Caños en Comillas, como nueva tras su restauración

Un equipo de expertos la limpió y aplicó los tratamientos necesarios para contribuir a su mejor conservación

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Lunes, 24 de noviembre 2025, 07:16

Como nueva. Así luce la fuente de Los Tres Caños en Comillas tras la restauración a la que ha sido sometida durante aproximadamente el último ... mes y medio. Un equipo de expertos de la empresa Titanio Estudio, con la restauradora Rosa García a la cabeza, ha trabajado en dos aspectos fundamentales. Primero, determinar cuáles eran las necesidades que presentaba el monumento teniendo en cuenta su estado, y, segundo, aplicar el tratamiento correspondiente en base a los resultados de ese análisis.

