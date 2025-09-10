Herrerías se prepara para celebrar sus grandes fiestas del Cristo de Bielva Previamente, en la tarde del viernes, Juan Francisco Quevedo presentará su último libro sobre «Las nodrizas pasiegas»

La localidad de Bielva celebrará a lo largo del fin de semana y hasta el próximo lunes sus grandes fiestas del Cristo. Pero como aperitivo a los actos propiamente festivo desarrollará este viernes dos eventos culturales, organizados por el Ayuntamiento de Herrerías.

En primer lugar a las 18.00 horas, en el local social de Bielva se presentará el libro «Las nodrizas pasiegas» a cargo de su autor, Juan Francisco Quevedo, persona estrechamente vinculado con Bielva en donde desarrolló casi toda su vida profesional como farmacéutico.

A las 20.00 horas la iglesia parroquial de la localidad acogerá un concierto a cargo de la agrupación «Valdáliga Gospel Choir».

Los vecinos de Bielva y los que deseen sumarse compartirán a las 14.00 horas del sábado una comida de hermandad en la plaza del Cristo a base de paella, postre y café, con una sobremesa que estará animada con rumbas y flamenco por el Grupo Bruja Luna, para cerrar la jornada por la noche con la primera de las verbenas.

El domingo se celebrará el Cristo Grande con la misa montañesa a las 13.00 horas cantada por el Coro de Bielva, para continuar con un parque de hinchables para los más pequeños. A las 18 horas el artista barquereño Alex Colino repasará los grandes éxitos del pop y del rock y por la noche habrá una nueva verbena con destacadas orquestras nacionales.

El lunes, 15 de septiembre se festejará al Cristo Chicu con una misa en honor a los cofrades difuntos de la localidad y a partir de las 15,30 se celebrará el prestigioso torneo de bolos del Zurdo de Bielva que alcanzará su 37 edición. Por la noche se celebrará la última verbena.