Taller infantil sobre el estuario de San Vicente por la ILE en ediciones anteriores. DM

La Institución Libre de Enseñanza organiza un paseo para niños sobre el águila pescadora

Hará otro más sobre la caloca en la costa de Cantabria

Vicente Cortabitarte

Vicente Cortabitarte

San Vicente de la Barquera

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 17:17

La Institución Libre de Enseñanza (ILE) retomará sus actividades en San Vicente de la Barquera, ofreciendo dos talleres especialmente dirigidos a la población infantil de 7 a 12 años que se desarrollarán el próximo sábado, 13 de septiembre, y el martes siguiente, día 16.

Serán dos talleres relacionados con la ciencia y el medio ambiente. El primer de ellos será un taller-paseo sobre el águila pescadora que sobrevuela los estuarios cántabros, en concreto el del Parque Natural de Oyambre, a cargo de Carlos Sainz, Presidente del Colectivo Osprey Centre, responsable del proyecto de recuperación del águila pescadora. Dicho taller, con el paseo correspondiente por la ría de San Vicente, se celebrará entre las 9.30 y las 13.30 horas.

El segundo de los talleres que se ofrecerá el próximo martes girará en torno a 'La caloca, un recurso tradicional en la costa de Cantabria' que impartirán personal de Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria.

Para participar en ambos talleres, que se celebrarán en un aula de la La Casona del Cantón de San Vicente, es necesario inscribirse previamente.

Este pretende ser un paso más, como los que se han dado en los últimos años para retomar con iniciativas más ambiciosas la actividad que la ILE desarrolló en San Vicente a través de las innovadoras Colonias Escolares a lo largo del final del siglo XIX hasta el año 1.936, en el que la Guerra Civil puso el punto final.

El gran objetivo de los responsables de la Institución Libre de Enseñanza- Fundación Francisco Giner de los Ríos es volver a contar con una sede permanente en San Vicente, para lo que ya tienen un proyecto para construir un Centro de Biología Marina en el mismo solar en el que se desarrollaron las colonias, en donde aún permanecen las ruinas de las antiguas edificaciones que en parte serían rehabilitadas, proyecto para el que se están gestionando ante diferentes organismos las ayudas necesarias.

