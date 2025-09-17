Ya están en licitación las piscinas de Ruente que darán servicio a todo el valle cabuérnigo El Gobierno regional anuncia que el trámite de contratación está en marcha por casi 700.000 euros para responder a «una demanda histórica»

Violeta Santiago Santander Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:05

Ya se están licitando. El «gran proyecto» que se anunció hace un año para dar servicio a varios ayuntamientos de la comarca, está oficialmente en marcha tras haber sacado el Gobierno de Cantabria -a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte- el concurso de las obras para la construcción de un complejo de piscinas recreativas en Ruente.

El plazo de presentación de ofertas para las empresas que quieran concurrir estará abierto hasta el 1 de octubre. La actuación, que se encuentra ya a disposición de las empresas interesadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público, incluye la construcción de una piscina para adultos y otra infantil y tres vestuarios. esta cuenta con un presupuesto de 699.926,32 euros y un plazo de ejecución de ocho meses.

Este será el primero del valle de Cabuérniga y el plan es que dé servicio a todo el valle. Es decir, que pueda ser utilizada por unos 14.000 vecinos, los que residen en Ruente, Cabuérniga, Los Tojos y Mazcuerras que, hasta el momento, habían carecido de una instalación pública de este tipo pese a que se trataba de una «demanda histórica» tanto de los residentes como de los alcaldes.

El complejo se construirá en una parcela próxima al Ayuntamiento de Ruente y a la pista deportiva municipal. Según el proyecto que explicó ayer la Consejería, la obra se desarrollará en una superficie de 1.045 metros cuadrados y, además de las dos piscinas y vestuarios, contempla la urbanización e iluminación.

La piscina de adultos contará con un vaso de 20 x 12,50 metros con una profundidad que oscilará entre 1,2 y 1,5 metros y un volumen total de 337,50 metros cúbicos. La piscina infantil tendrá una profundidad de 0,40-0,50 metros y un vaso de cinco metros de diámetro, con un volumen total de nueve metros cúbicos.

Con la estética del entorno

Se construirá también un nuevo edificio que albergará tres vestuarios, uno de ellos accesible, en una superficie total de 70,70 metros cuadrados. Está previsto que la edificación se integre con la estética del entorno gracias al uso de materiales como el entramado de madera laminada para la cubierta o las piezas de sillería que se usarán en los esquinales y los recercos de los huecos.

Lógicamente, el proyecto incluye la urbanización de la parcela, con la ejecución de caminos interiores para acceder a vestuarios y a las piscinas, y la mejora de la iluminación con nuevos puntos de luz.

Además, se ha planificado el cerramiento exterior y del entorno de la piscina infantil para garantizar la seguridad de la instalación. Dada la proximidad a la carretera autonómica CA-180, se incluyen mejoras de la seguridad vial. Desde el Ejecutivo se indicó ayer que con la licitación «se cumple un compromiso de la presidenta Sáenz de Buruaga con el valle de Cabuérniga».