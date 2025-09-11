Restablecido el tráfico en la carretera de acceso al pueblo de Tudanca El vial ha estado cortado por las obras de emergencia que se han tenido que ejecutar por el hundimiento de una parte de la calzada

El acceso rodado al pueblo de Tudanca, a través de la carretera autonómica CA-861, ya se puede realizar con normalidad tras la reciente finalización de las obras de emergencia que se ha venido ejecutado a lo largo de las últimas semanas la Consejería de Fomento en dicho vial por el hundimiento que se produjo en una parte de su plataforma, lo que obligó a cortar la circulación de vehículos a lo largo de gran parte del verano.

Esta situación ha obligado a utilizar tanto a los vecinos como visitantes un pequeño vial que conecta a Tudanca con el pueblo de La Lastra, para así poder llegar a la carretera autonómica CA-281 que discurre por la zona alta del valle del Nansa.

Esta actuación ha supuesto una inversión de 130.611 para poder realizar los trabajos a lo largo de unos 10 metros del vial, que han consistido básicamente en la estabilización del talud sobre el que se apoya la carretera, instalando un sistema de membrana flexible y una red de cables, junto con bulones para que soportar y transferir en profundidad a la zona estable del macizo rocoso las cargas y tensiones necesarias para impedir el desprendimiento de rocas inestables del mismo. Tras esta tarea en el talud se procedió a restituir la plataforma de la carretera, instalando una estructura con una losa en voladizo, así como losas de transición en ambos extremos, la reposición de las capas de firme, los sistemas de contención y los elementos de drenaje.

