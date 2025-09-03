San Vicente inicia el viernes sus fiestas patronales de La Barquera y El Mozucu El programa festivo se desarrollará a lo largo de una semana que tendrá como plato fuerte su popular sorropotún y destacadas actuaciones

Reparto del popular guiso del sorropotún en las dunas de la playa de Merón.

Vicente Cortabitarte San Vicente de la Barquera Miércoles, 3 de septiembre 2025, 17:56 Comenta Compartir

San Vicente de la Barquera inicia este viernes los actos previos de sus fiestas patronales de La Barquera y el Mozucu y lo hará recibiendo a la caravana publicitaria de la Vuelta Ciclista a España y con el espectáculo infantil Ragnarok en el auditorio municipal.

En el amplio programa que se desarrollará hasta el siguiente viernes, 12 de septiembre, destaca como acto central, y más multitudinario, el reparto de las 5.000 raciones del popular sorropotún el martes 9 de septiembre, Día del Mozucu.

En esta edición también se desarrollará el concurso de cucañas programado para la tarde del sábado en el puerto pesquero. En esa misma jornada, a las 21.30 horas se leerá el pregón con la presentación de las peñas, para continuar con el concierto que protagonizará el popular dúo de rumbas Los Chunguitos.

Al día siguiente se celebrará la travesía de 'Las chalanas locas', para continuar con el concierto de batería de Kai Wei y la verbena con la orquesta 'Sonido».

El lunes 8 de septiembre, Día de La Barquera, arrancará a las 11.00 horas con el toque de la sirena del puerto, para anunciar la misa solemne en honor de la patrona, cantada por la Coral Barquera, a la que seguirá la procesión por la zona portuaria. El grupo folklórico Raíces Barquereñas se encargará de animar las calles y plazas de la villa durante el mediodía.

A las 20.30 horas se nombrará al músico Mr. Kilombo, estrechamente ligado con San Vicente, como Sorropotunero Mayor, para ofrecer seguidamente un concierto.

A la jornada siguiente, todo girará en torno a la preparación y posterior reparto y degustación del sorropotún, con parque de juegos infantil, juegos de peñas, fiesta de la espuma y la actuación de la Batuka Maraka, todo ello en el pinar de las dunas de Merón, para finalizar con la actuación en la Plaza Mayor del Fuero de David Llera con el espectáculo «Escuela de calor».

El programa continuará los días 11 y 12 de septiembre con los torneos de bolos para féminas y hombres