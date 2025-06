San Vicente rechaza la actuación de Costas en la zona de la barra

Los trabajos ejecutados recientemente por la Demarcación de Costas en un pequeño terreno de dominio público situado en la zona conocida como la barra de ... San Vicente de la Barquera ha generado polémica. La institución ha sustituido el asfalto por tierra y ha cerrado el área con bolardos con el fin de impedir el aparcamiento de autocaravanas. La actuación ha provocado indignación y críticas generalizadas por parte de las diferentes formaciones políticas, empresarios y vecinos. Se quejan porque se han eliminado las plazas de aparcamiento -eran pocas- y porque es una zona muy frecuentada por todo tipo de vehículos, también autocaravanas, pero sobre todo estacionan los clientes de los negocios ubicados en la zona. Concretamente, el terreno sobre el que se ha actuado (tiene unos 30 metros de largo por 20 de ancho) se encuentra frente al conocido restaurante La Ostrería, un establecimiento que ofrece espectaculares panorámicas y resulta atractivo para los turistas. El acceso al negocio se ha visto afectado con la intervención de Costas y los usuarios disponen tan solo de una estrecha acera para alcanzar la entrada al restaurante, sin acceso para personas con movilidad reducida o para los carros de niños.

El portavoz del equipo de gobierno, Julián Vélez (PP), ha calificado la actuación de «desmedida, caprichosa y fuera de lugar». Vélez gestionó infructuosamente la paralización de los trabajos con el director de la Demarcación de Costas, José Antonio Osorio. «Desde que tuvimos conocimiento de los trabajos, el equipo de gobierno, con la alcaldesa, Charo Urquiza (PSOE), a la cabeza, intentó evitar ese sin sentido», explica. El Ayuntamiento de San Vicente inició las gestiones para presentar una alternativa al plan de Costas, de manera que el cierre del terreno para evitar el estacionamiento de autocaravanas no conllevase demoler el área asfaltada, como finalmente ha sucedido. «Rechazaron nuestra propuesta», reconoce Vélez. El portavoz municipal no puede entender «que con la excusa de recuperar el dominio público, se ejecute una obra que afecta a un empresario de forma deliberada y caprichosa».

Por su parte, Urquiza se ha limitado a señalar que desde el Ayuntamiento tan solo cabía acatar la decisión del organismo competente, «aunque por nuestra parte presentamos alternativas y realizaremos actuaciones para revertir la situación».

La Agrupación Vecinos de San Vicente también han mostrado su total rechazo a la actuación y el apoyo a los afectados. Los independientes critican al equipo de gobierno por la «falta de coordinación política y de transparencia institucional», así como por no haber realizado un frente común desde el pleno municipal. «Está claro que las gestiones no han funcionado, probablemente porque el interlocutor no ha sido el más adecuado», zanjan.