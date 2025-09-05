Estallido festivo en Ampuero, Vioño de Piélagos y Soto de la Marina

Borja Cavia Santander Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Después de casi 365 días de espera, Ampuero y Vioño estallarán esta tarde en color y alegría con el lanzamiento de sus respectivos chupinazos que dan inicio a las fiestas de la Virgen Niña y la Virgen de Valencia, respectivamente. Algo más tendrán que esperar en Soto de la Marina, donde comenzarán el miércoles, día 10 de septiembre, y tendrán su plato fuerte el sábado 13 con el concierto de Azúcar Moreno.

Será a las 20.00 horas cuando Jesús Torre Santisteban, Quechu, salga esta tarde al balcón del Ayuntamiento de Ampuero para dar el pregón y lanzar el cohete que desatará la fiesta hasta el próximo lunes. La villa, eso sí, hace días que está inmersa en la preparación de las fechas más especiales del año. Las celebraciones arrancarán a las 19.00 horas con la imposición del pañuelo festivo al monumento del encierro. También con el desfile de peñas entre la estatua y el Ayuntamiento, donde tendrá lugar la mayor algarabía. Con el jolgorio diluido por las calles, la celebración oficial se trasladará a la Iglesia de Santa María, donde a las 20.30 horas se celebrará la Eucaristía y, posteriormente, partirá la procesión de las antorchas, el momento más solemne para los ampuerenses. Las celebraciones religiosas darán paso a la verbena y a la primera suelta de vaquillas en La Nogalera a las 23.00 h.

En Vioño, las celebraciones arrancarán con la parte religiosa, mientras que será a las 22.00 horas cuando el alcalde, Carlos Caramés, presida el encendido de la mecha festiva. A partir de ahí, reparto de pañuelos, chocolate con sobaos y fiesta hasta el lunes con la presencia de dos de las orquestas más reputadas a nivel nacional: Paris de Noia y Panorama City. Finalmente, en Soto de la Marina tomarán el relevo para honrar a San Judas Tadeo, cuya celebración arrancará el miércoles 10 y se alargará hasta el sábado 13 de septiembre con la banda sonora de Azúcar Moreno como acto central de las fiestas.