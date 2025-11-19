Piélagos «estará mejor conectado que nunca» y «ganará calidad de vida» con la variante

Las actuaciones que integran el proyecto a tres bandas (Adif, Gobierno de Cantabria y Ayuntamiento) que zanjará los problemas de tráfico en el municipio de ... Piélagos se 'arman' concatenadas en una especie de efecto dominó, de manera que si falla una, caen todas. Y viceversa. Pero parece que lo más difícil ya se ha hecho, que es arrancar los trabajos tras lograr el acuerdo entre las tres administraciones para acometer una obra de unos 18 millones de euros, que se empezó a fraguar hace más de una década y cuya primera piedra -simbólicamente hablando- se ha puesto este miércoles en el acto de inauguración de las obras, que ha sido un hito y que ha reunido a los responsables de las tres partes implicadas.

La presidenta del Gobierno de Cantabria María José Sáenz de Buruaga ha hecho de maestra de ceremonias acompañada del consejero de Fomento Roberto Media, el alcalde Carlos Caramés, y el comisionado para el Plan de Cercanías de Cantabria Antonio Berrio, así como de representantes de la UTE Acciona-Tedcon, encargada de los trabajos. Además de refrendar la unión institucional, el acto que ha tenido lugar en la CA-233 ha servido para conocer más datos acerca del gran plan que cambiará la anatomía del municipio de Piélagos.

Desde el inicio, se contempló la supresión de dos pasos a nivel en Renedo que forman parte de la línea de cercanías C-1 entre Torrelavega y Santander. Estos dos puntos serán sustituidos por pasos inferiores para peatones. Además, a petición del Ayuntamiento -que también aportará una consignación económica para ello-, Adif ampliará el corredor inferior existente para que pueda ser atravesado por dos coches a la vez, algo que ahora resulta del todo imposible. La actuación en la infraestructura ferroviaria corre a cargo de la Administración estatal, que asume 14 millones de euros (el 83% del montante total).

Para dar continuidad a la red autonómica de carreteras en el punto donde será intervenida la vía, el proyecto contempla la necesidad de trazar un nuevo tramo que tenga en cuenta la previsión de tráfico del futuro vial entre Villaescusa y Carandía, lo que evitará el paso de vehículos pesados por el núcleo de Renedo. Esta nueva vía tendrá 680 metros de longitud e incluye un viaducto de 327 metros que salvará la distancia entre Renedo y Zurita sobre el río Carrimón y la línea de ferrocarril. La pasarela se articulará en torno a tres glorietas -la presidenta ha dicho que las rotondas hacen que la actuación sea «sencillamente redonda»- y comunicarán el nuevo vial con la red de carreteras existentes.

El tramo completo tardará unos 36 meses en aterrizarse (acabará para finales de 2028) y en alguna de sus 'extremidades' se estima que circulen en torno a 5.000 vehículos diarios. Para abordar esta actuación, la Administración autonómica pondrá algo más de dos millones de euros (un 13% del total), a los que se suman los 571.000 euros de las expropiaciones. Por su parte, el Ayuntamiento asumirá el 4%, por lo que su aportación será de 725.000 euros.

«Piélagos va a estar mejor conectado que nunca gracias a esta variante que ha adjudicado el Gobierno de Cantabria, que adelantará el total de la inversión», ha concretado la presidenta del Gobierno, que ha destacado la colaboración entre administraciones -«lo hemos hecho con ayuda», ha dicho-. Además, ha insistido de que se trata de una «inversión estratégica con efecto multiplicador que generará más empleo, más oportunidades y más calidad de vida».

Por su parte, el responsable de Adif ha recordado que se ha tenido en cuenta la adenda «del Consistorio para ensanchar el paso inferior por el que es imposible que circulen dos vehículos a la vez». Un aspecto en el que también ha incidido el alcalde, quien ha recordado que la gran actuación «nos permite imaginarnos el centro de Renedo sin tráfico pesado, sin ruidos, más seguro, más humano y más amigable para vecinos y visitantes». El regidor ha hecho alusión al barrio Sorribero, «aislado por la vía del tren», algo que cambiará tras la intervención y la propuesta municipal de aumentar el paso inferior junto al edificio consistorial.

Parece, así, que la movilidad en Piélagos se situará al nivel de un municipio «en expansión».