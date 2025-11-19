El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Buruaga, Media, Caramés y Berrios escuchan la explicación técnica del proyecto. Raúl Lucio
La nueva variante de Renedo

Piélagos «estará mejor conectado que nunca» y «ganará calidad de vida» con la variante

Representantes de las tres Administraciones (nacional, regional y local) han bendecido este miércoles el inicio de una obra millonaria que suprimirá dos pasos a nivel y creará un viaducto

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Renedo de Piélagos

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 16:46

Comenta

Las actuaciones que integran el proyecto a tres bandas (Adif, Gobierno de Cantabria y Ayuntamiento) que zanjará los problemas de tráfico en el municipio de ... Piélagos se 'arman' concatenadas en una especie de efecto dominó, de manera que si falla una, caen todas. Y viceversa. Pero parece que lo más difícil ya se ha hecho, que es arrancar los trabajos tras lograr el acuerdo entre las tres administraciones para acometer una obra de unos 18 millones de euros, que se empezó a fraguar hace más de una década y cuya primera piedra -simbólicamente hablando- se ha puesto este miércoles en el acto de inauguración de las obras, que ha sido un hito y que ha reunido a los responsables de las tres partes implicadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un operario en un accidente laboral en el polígono de Barros
  2. 2

    Madrid-Santander en 34 minutos
  3. 3

    El fontanero de Santander que te cobra 2.000 euros por instalarte una caldera y luego, ni instalación ni caldera
  4. 4

    El camión volcado ayer en Ontón seguirá bloqueando dos carriles en la A-8 hasta esta noche
  5. 5 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  6. 6

    El aire ártico activa el aviso naranja por nevadas en Cantabria
  7. 7

    Sanidad lanza un plan para «humanizar» en Cantabria los hospitales públicos y privados y los servicios sociales
  8. 8

    Las vacas vuelven al Ferial
  9. 9

    La directiva no acudirá al palco de El Plantío por el precio de las entradas
  10. 10

    Primer encuentro institucional del nuevo director de Faro Santander con la presidenta de Cantabria y la alcaldesa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Piélagos «estará mejor conectado que nunca» y «ganará calidad de vida» con la variante

Piélagos «estará mejor conectado que nunca» y «ganará calidad de vida» con la variante