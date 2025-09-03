«Agua del grifo gratis. Servicio tres euros» en un restaurante de Noja

cobo

noja. Aparece en la última línea del apartado de bebidas de la carta: «Agua grifo gratis. Servicio, tres euros». Una práctica –la de cobrar ... a los clientes por el consumo de agua no envasada– a todas luces ilegal, que no ha pasado desapercibida para los clientes del restaurante El Mexicano, de Noja. Este establecimiento ha sido denunciado por la Asociación Consumidores en Acción (Facua) ante la Dirección General de Comercio y Consumo de Cantabria por recaudar la citada cantidad al servir agua del grifo pese a que la legislación, aprobada en 2022, obliga a hacerlo de forma totalmente gratuita.

En un comunicado, Facua señala que ha tenido conocimiento de esta práctica del establecimiento a través de denuncias de usuarios y añade que ha podido comprobar que en la carta del restaurante, en la sección de bebidas , figura lo siguiente: «Agua grifo gratis. Servicio tres euros». Lo que viene a suponer que, «pese a que indica que el agua no tiene coste, cobra a los comensales tres euros por proporcionársela, con lo que realmente no la está ofreciendo de forma gratuita», lamenta la organización que vela por los derechos de los consumidores.

Respuesta

Desde el restaurante nojeño, con más de 22 años de servicio, aclaran que la carta que ha desatado la polémica no es la actual. A preguntas de este periódico, María , la dueña del negocio, indica que el menú que ha salido a la luz es «de hace cinco años, de antes de que entrara en vigor la medida que prohíbe esta práctica». Es decir, anterior a 2022. Y entonces lo que se servía es agua del grifo filtrada. «Esta sí se puede cobrar», matiza.

La propietaria del local asegura que en la carta que ofrece ahora mismo a los clientes no figura ningún cobro. Es más, defiende que este verano ha puesto a disposición de la clientela unos vasos de plástico en un lateral de la barra para que puedan servirse agua del grifo de una botella. La hostelera reprocha que Facua haya sacado la carta de internet y, «en ningún caso, se haya puesto en contacto con nosotros para contrastar la información». Lamenta que, al difundirse la noticia, está sufriendo «un acoso por las redes sociales que no es normal» y no descarta tomar medidas, a través de su abogado, por lo que considera una «campaña de desprestigio».

Obligación legal

De su lado, Facua recuerda que todo establecimiento de restauración está obligado a servir agua del grifo a sus clientes sin coste, independientemente del tratamiento del agua o del envase o formato en el que la sirva, y sin poder enmascarar su pago con un supuesto «servicio».

La asociación recuerda que la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular recoge en su artículo 18.3 que «en los establecimientos de hostelería y restauración se tendrá que ofrecer siempre a los consumidores, clientes o usuarios de sus servicios, la posibilidad de consumo de agua no envasada de manera gratuita y complementaria a la oferta del mismo establecimiento».

Así, el local «no puede cobrar ninguna cantidad por llevar el agua a la mesa o servirla en un vaso, por ejemplo, ya que estas prácticas desvirtúan por completo el sentido de la norma». En cualquier caso, y más allá de la obligación de ofrecer agua del grifo gratis, los establecimientos deben incluir en su carta todos los servicios que supongan un coste. Pero si el cliente pide agua no envasada, en el establecimiento no pueden indicarle que la que sale de sus grifos está tratada y que, por tanto, tienen que cobrarle por ella. Facua, así, insta a la Dirección General de Comercio y Consumo de Cantabria a que investigue los hechos y abra el correspondiente expediente sancionador en caso de que corresponda.