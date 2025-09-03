El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Carta del restaurante nojeño aportada por Facua en la denuncia. DM

«Agua del grifo gratis. Servicio tres euros» en un restaurante de Noja

Facua denuncia a un restaurante ante la Dirección General de Consumo de Cantabria por cobrar por servir agua corriente, pese a que la legislación establece su gratuidad

Ana Cobo

Ana Cobo

Santoña

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:17

cobo

noja. Aparece en la última línea del apartado de bebidas de la carta: «Agua grifo gratis. Servicio, tres euros». Una práctica –la de cobrar ... a los clientes por el consumo de agua no envasada– a todas luces ilegal, que no ha pasado desapercibida para los clientes del restaurante El Mexicano, de Noja. Este establecimiento ha sido denunciado por la Asociación Consumidores en Acción (Facua) ante la Dirección General de Comercio y Consumo de Cantabria por recaudar la citada cantidad al servir agua del grifo pese a que la legislación, aprobada en 2022, obliga a hacerlo de forma totalmente gratuita.

