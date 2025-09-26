La regulación de pisos turísticos de Arnuero no encuentra oposición El expediente de modificación del Plan General no tuvo ni una alegación y ya ha sido aprobado de forma definitiva y «equipara los requisitos para nuevos hoteles, campings, aparcamiento y viviendas vacaciones»

La modificación del Plan General impulsada por el Ayuntamiento de Arnuero para frenar la avalancha de pisos turísticos exigiendo una plaza de aparcamiento por cada habitación no ha recibido ni una sola alegación en contra. Durante el periodo de exposición pública del expediente, nadie ha mostrado su rechazo a esta normativa, por lo que ya ha sido aprobada de forma definitiva en el Pleno para su entrada en vigor.

El municipio de Arnuero fue el primero en dar un paso al frente el pasado mes de julio para regular las viviendas vacacionales. A principios de verano el Gobierno de Cantabria aún no había aprobado su propio decreto para poner coto a este sector- el documento regional se hizo esperar hasta el 25 de julio-, por lo que el Consistorio, liderado por José Manuel Igual (PP), acordó, conforme a la propuesta de los servicios técnicos y con la unanimidad del Pleno, modificar el Plan General para restringir la apertura de estas instalaciones.

Los cambios introducidos en su documento urbanístico pasan por obligar a contar con una plaza de aparcamiento por cada dormitorio o por cada 50 metros construidos de inmueble. De igual manera, también se prohibe situar este tipo de viviendas en suelo rústico.

El regidor defiende que el Ayuntamiento con esta modificación esta «equiparando y pidiendo los mismos requisitos a todos los nuevos hoteles, campings y pisos turísticos que se puedan realizar de acuerdo al Plan General». Así, todas las futuras instalaciones por cada habitación (o parcela en el caso de los camping) deben de habilitar una plaza de aparcamiento. «Y lo que es igual para todos, no es ventaja para ninguno», sostiene Igual, a la par que afirma que lo que se busca «es garantizar el equilibro entre el desarrollo turístico, la capacidad de acogida del territorio y la protección del entorno residencial».

La creación de pisos turísticos en en este municipio costero se concentra en el pueblo de Isla que, señala el alcalde, «sufre un importante déficit de plazas de estacionamiento que estamos intentando paliar con varios proyectos de nuevos aparcamientos». Igual asevera que «en ningún caso se está en contra de los pisos turísticos, de lo que se está en contra es de que tengan unas reglas diferente frente a los hoteles, aparcamientos o campings que se puedan abrir en un futuro».

80 peticiones de pisos vacacionales

Actualmente, el alcalde apunta que tiene sobre la mesa 80 peticiones para nuevos pisos vacacionales. «Por el momento, el Ayuntamiento no ha denegado ninguno». A este respecto, recuerda que el nuevo decreto del Gobierno de Cantabria para viviendas de uso turístico se aprobó justo unas semanas después. «Los propietarios primero tienen que acudir a la Consejería de Turismo para cumplir con la normativa regional y después, venir al Ayuntamiento, y todavía no ha venido ninguna con esta nueva interpretación de la ley».