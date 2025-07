Isla celebra la limitación a los pisos turísticos

Si hay una localidad que celebra especialmente la medida aprobada por el ayuntamiento de Arnuero para frenar el incremento de pisos turísticos es Isla. ... Tanto los hosteleros como los vecinos lo ven como una medida que favorece sus intereses particulares. Los primeros, porque ven regulado un sector que «no compite con las mismas reglas de juego» que ellos; y los segundos, porque observan como el aumento de estos pisos vacacionales complica y reduce los espacios de estacionamiento para sus vehículos en el pueblo.

El director del Hotel Astuy, Emérito Astuy, califica la decisión municipal como «valiente». «A mí me parece que esta medida protege precisamente a profesionales como nosotros. Los hosteleros llevamos mucho tiempo reclamando que se tengan las mismas reglas de juego que nosotros, no puede ser que alguien con una casa compita contra un hotel con reglas distintas», puntualiza. Asimismo, Astuy considera «imprescindible» contar con aparcamiento. «Es necesario contar con estacionamiento, nosotros llevamos años haciendo esfuerzos por tener, crear y mantener aparcamiento. El Ayuntamiento ha buscado con las armas que tiene tratar de frenar esta verdadera avalancha que estaba de forma irregular y que hace muchísimo daño al negocio regulado, normal y legal, como somos los hoteles», concluye.

En la misma línea se manifiesta Carlos Cabanzón, director del Hotel Estrella del Norte. «Esta decisión ataja y ayuda al mundo de la hostelería. Los pisos turísticos nos hacen mucho daño, yo tengo medio vacío el hotel y ellos llenan estas viviendas en verano», defiende. Cabanzón explica que en su caso cuenta con dos aparcamientos: uno subterráneo en el propio edificio y otro en el exterior. «Yo tengo la capacidad de acoger a mis clientes y realizar celebraciones en mi hotel y no limitar el estacionamiento para los vecinos del pueblo».

Con la modificación de su Plan General, Arnuero quiere restringir la apertura de estas instalaciones y obligarles a contar con una plaza de aparcamiento por cada dormitorio o por cada 50 metros construidos de inmueble. Además de prohibirles estar situados en suelo rústico.

Y es que los vecinos de Isla afrontan durante los últimos veranos serias dificultades para aparcar sus propios vehículos. «En verano se complica la situación sobremanera». Así de sencillo lo resume Lucía Ortiz, vecina de Isla. «En mi caso vivo en una casa grande donde puedo aparcar bien, no tengo tantos problemas, pero si quiero bajar a la playa tengo que optar por ir andando. Ahora que viene un montón de gente es complicado encontrar un hueco, sobre todo, para los que viven más céntrico o las personas de fuera que vienen a pasar el día. Puede ser una medida interesante», añade.

Algunos residentes precisan que aparcar el coche puede ser una «locura». Es el caso de Lorena González que se resigna a «buscarse la vida» muchos días para dejar su vehículo. «Durante estos meses de verano cuesta una barbaridad aparcar en Isla, creo que esta decisión puede ayudar a los propios vecinos».

Esta situación también complica la vida a trabajadores que acuden a su puesto en la localidad. Javier Contreras, camarero en el Hotel Benimar, subraya la transformación que se vive de aparcar con «facilidad» en invierno a «no encontrar huecos en estos meses de la temporada estival». Otro de los problemas que cree que condiciona es la restricción de aparcamientos. «Hay algunos parkings que en invierno son de libre acceso, y durante estos meses hay que pagar para dejar el coche, eso no ayuda».

«No creo que sea legal»

Desde un punto de vista crítico se pronuncia Jaime Paino, presidente de la Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Cantabria (Avutcan) ante la regulación aprobada por el Ayuntamiento de Arnuero. «Me parece una medida absurda. Bajo nuestros criterios nos parece una medida totalmente arbitraria, sobre todo porque nos parece totalmente injusta ya que no exigen lo mismo para cualquier otro tipo de alojamiento o modalidades alojativas», resalta. «No se les pide lo mismo a los hoteles que a los albergues, campings o casas rurales. Si quieren implantar esa medida que lo hagan para todas y cada una, lo que están haciendo es discriminar una tipología legal como es la vivienda turística en España».

Paino va más allá y apunta a que esta circunstancia no se ha dado nunca en el resto del país. «Para que te den una licencia de vivienda turística, te la van a dar por el número de habitaciones y que tengas las mismas plazas de garaje, eso nunca se ha pedido en ningún sitio de España», alerta el presidente. «Están inventando la rueda cuadrada, no tiene ni pies ni cabeza, puede que sea hasta inconstitucional, no sé si algún vecino de Arnuero lo llevará a los tribunales, pero tiene pinta de que esta medida no sea en ningún caso legal».