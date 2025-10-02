Uno y dos años de prisión a dos hombres que agredieron a otro en las fiestas de Cicero de 2018 Se les aplica las atenuantes de reparación del daño y dilaciones indebidas, dado que los hechos tuvieron lugar hace siete años

Abel Verano Santander Jueves, 2 de octubre 2025, 17:45

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado hoy a un año y a dos años de prisión a dos hombres que agredieron a otro en las fiestas patronales de Cicero en junio de 2018 y que han reconocido los hechos.

El juicio estaba señalado en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial para la mañana de este jueves, pero al inicio del mismo la Fiscalía ha informado de que había alcanzado un acuerdo con las partes.

Inicialmente se solicitaba para los acusados penas de cuatro años y medio y cinco años y tres meses de prisión, respectivamente, pero tras consignar ambos 1.600 euros hace dos días para pagar las posibles responsabilidades en que pudieran haber incurrido, la Fiscalía considera que concurre la circunstancia atenuante de reparación del daño. También se ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas, dado que los hechos tuvieron lugar hace siete años.

Los acusados han reconocido los hechos y han admitido ser autores de un delito de lesiones con deformidad. Además de la pena de prisión, se les ha impuesto el pago de una indemnización de 2.600 euros, por las lesiones y secuelas que le han quedado al agredido. Este a su vez ha sido condenado como autor de un delito de lesiones leves a cincuenta euros de multa.

Según los hechos probados que se recogerán en la sentencia, los tres se encontraban en las fiestas patronales de Cicero dentro del recinto de las ferias cuando dos de ellos, que iban juntos, al percatarse de la presencia del tercero, «permanecieron unos minutos mirándole fijamente y de forma desafiante». A continuación, «se acercaron a este para iniciar una pelea con ánimo de menoscabar su integridad física, actuando de consuno» y cuando le alcanzaron le preguntaron si era él, y a su respuesta afirmativa uno de ellos «le propinó un fuerte puñetazo en la cara que le desestabilizó, provocando que cayese al suelo, donde continuó golpeándole con numerosos puñetazos».

Encontrándose ambos en el suelo, el agredido, «en respuesta ante la súbita agresión y con ánimo de defenderse, pero de forma violenta y desproporcionada, golpeó fuertemente con sus puños al otro, en su cara, tronco y espalda». Ante esa situación, intervino el amigo del primero, que se encontraba de pie, propinando «varias patadas en la cara y boca» al otro, fracturándole cinco dientes y quedando tendido en el suelo semiinconsciente.

Como consecuencia de estos hechos, el que fue acometido por los otros dos sufrió lesiones en la boca, con rotura parcial de cinco dientes, contusiones en la espalda y también en las manos y rodillas. El otro sufrió policontusiones en la frente, ojo, espalda y codo.