El dragado del puerto de Santoña estará concluido a finales de agosto El proyecto ha supuesto una inversión de 183.920 euros y el plazo de ejecución de los trabajos se ha prolongado tres meses

E. T. Santoña Lunes, 18 de agosto 2025, 07:28 Comenta Compartir

El Gobierno de Cantabria concluirá el dragado del puerto de Santoña a finales de este mes de agosto. El proyecto, que ha sido ejecutado por la empresa Obras Marítimas y Submarinas, S.L., ha tenido un plazo de ejecución de tres meses y un presupuesto de 183.920 euros. Así informó ayer la Consejería de Fomento, que avanzó también los detalles de los trabajos. El volumen de sedimentos que se están dragando es de 2.023 metros cúbicos y está compuesto por limosos arenosos y arenas limosas. El dragado se realizó en una superficie aproximada de 2.200 metros cuadrados, hasta la cota -2.00, con un espesor medio de dragado de aproximadamente un metro.

Dado el espacio disponible entre las instalaciones (pantalanes, rompeolas y pilotes), ha sido necesario el desmontaje de parte de las mismas, y su acopio provisional en tierra o a flote mientras han durado los trabajos de dragado de todo el área de actuación.

Desde Fomento también se informó que en el año 2008 se ejecutó el proyecto de ordenación de fondeos en el entorno del Puerto de Santoña, en la que se generó un área en la cual se dispusieron las instalaciones flotantes correspondientes para permitir la protección y el atraque de 51 embarcaciones de menos de 6 metros de eslora. En dicha obra se retiró un volumen de 5.532 metros cúbicos de arena con cota de dragado -2,00 m.

Recuperación de calado

Este dragado viene a solucionar la acumulación de material que se producía en la dársena desde 2008 hasta la actualidad, llegando a los 2.000 metros cuadrados, y ha sido necesaria la ejecución de esta obra para recuperar los calados del proyecto original.

Esta acumulación de material ha hecho que las instalaciones flotantes (pantalanes de atraque y rompeolas de hormigón) quedaran varadas en bajamares fuertes, provocando unos esfuerzos sobre las uniones y las estructuras no previstas, ni consideradas en su diseño. También quedaban varadas algunas de las embarcaciones más interiores, y esta actuación viene a solucionar este problema.

El pasado mes de mayo la draga llegaba al puerto de Santoña, lo hacía con cierto retraso, ya que meses antes habían arrancado las costeras del verdel y del bocarte. Lo habitual suele ser que la draga asome por la bahía de Santoña a principios de marzo. Por eso, aquel retraso, inicialmente, generó descontento y malestar de la flota pesquera de la villa.