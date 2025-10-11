El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Vista área del Ayuntamiento de Noja. DM

La exinterventora de Noja condenada logra una plaza fija en la Administración local

Al no estar inhabilitada, se presentó en 2022, cuando ya era investigada, a un concurso de estabilización de empleo temporal del Ministerio de Función Pública

Ana Cobo

Ana Cobo

Noja

Sábado, 11 de octubre 2025, 07:29

La exinterventora de Noja, condenada por el Tribunal de Cuentas a reintegrar al Ayuntamiento 725.404 euros por considerarla responsable del desvío de fondos públicos ... entre los años 2019 y 2021, ha conseguido una plaza fija como secretaria-interventora en la Administración local con habilitación de carácter nacional y, actualmente, está a la espera de que se le asigne un destino para tomar posesión de su puesto.

