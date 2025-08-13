Las fiestas de la Virgen de la Cama de Escalante sonarán a rock Se celebrarán del 21 al 30 de agosto y contarán con las actuaciones de Reyes de copas, Benito kamelas y La Última y nos vamos

Ana Cobo Escalante Miércoles, 13 de agosto 2025, 15:11

Cuenta atrás para las fiesta de la Virgen de la Cama de Escalante, referencia en la comarca oriental, por el gran trabajo de la comisión de fiestas de este municipio, que se vuelca, en cada edición, para dejar un buen sabor entre los asistentes con los infinitos actos organizados. Su conciertos siempre son esperados y deseados. Este año la villa sonará a rock del bueno, como dirían los aficionado a este género musical, que tienen marcada en rojo la noche del 21 de agosto, en la que disfrutarán de tres bandas de referencias: Reyes de copas, Benito kamelas y La Última y nos vamos.

No será el único evento roquero. El domingo, 24 de agosto, habrá una nueva ración, a partir de las 23.00 horas, con los grupos Los de Marras, Perros verdes con su tributo a Marea y Amor Castúo con las canciones de Extremoduro. Y para los que no les guste este estilo, que no se preocupen porque hay actividades para escoger y no aburrirse. Como aperitivo, este sábado, a las 19.30 horas, se inaugurará la exposición del 50 aniversario de la comisión de fiestas, en el atico del Ayuntamiento, y el domingo, se servirá un marmite en la plaza España, cuya pela y trisca de patatas correrá a cargo de los vecinos y por la tarde, habrá hinchables y un gran bingo en plazas, mientras que a las 21.00 horas, la iglesia Santa Cruz acogerá la actuación de la coral Salvé de Laredo.

Las fechas oficiales de los festejos en honor a la Virgen de la Cama son del 21 al 30 de agosto. El primer día el deporte será el protagonista con el Circuito Ciclista de Escalante Memorial Ángel Sainz 'Chapa, el torno de bolos en La Cagiga y la final del torneo de pádel. A las 20.00 hora, será el turno de abrir la animación con el pregón y la primera sesión de rock.

El viernes, a las siete de la tarde, tendrá lugar el momento más emotivo con la procesión de la imagen de la Virgen de la Cama por la calles del municipio arropada por sus devotos. Al anochecer, entrará en acción la orquesta Faina, que se tomará un descanso para dejar paso al grupo Mariachis Ral Jalisco.

Concurso de disfraces

Los vecinos calentarán el ambiente el sábado, día del Carnaval de Verano, con el vermú en la plaza del pueblo, y por la tarde -noche, celebrarán un concurso de disfraces infantiles y adultos. A eso de las ocho de la tarde, sonará Paganos' band, que dará paso seguido a la murga Artistas Santoña. Otras de las actuaciones más esperada del programa será a las 23.00 horas, con Destrangis y su tributo a Estopa, para acabar con Rock Covers.

En la jornada dominical del 24 de agoto, festividad de San Bartolomé, se oficiará una misa, seguida del vermú. A media tarde, se disputará el clásico partido de solteros contra casados y partir de la noche, el Show del Flow hará de teloneros de cara a la segunda sesión de conciertos de rock prevista.

Y tocará finiquitar las fiestas seis días después, el sábado 30 de agosto, trasladando el jolgorio al barrio El Alvareo. Ala misa y el blanqueo de por la mañana, le seguirá una divertida tarde que arrancará con el regustillo de la choriza y pancetada, que habrá que bajar en la romería con el dj Víctor Calvo. Para concluir los festejos, con buen humor, se celebrarán los bailes de la escoba y del botijo, que servirán para hacer hambre de cara al epílogo más dulce posible con una chocolatada, acompañada de bizcochos.