La Guardia Civil investiga al presunto autor de robos en establecimientos de Santoña Tres de ellos fueron en grado de tentativa y un cuarto se consumó con la sustracción de dinero de una caja registradora

La Benemérita tuvo constancia el pasado 14 de septiembre, cuando fueron forzadas las máquinas de cambio de dos lavanderías y la puerta de un supermercado.

Kevin Barquín Santander Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:32 Comenta Compartir

La Guardia Civil de Cantabria investiga a un vecino de 48 años como presunto autor de varios robos en establecimientos de Santoña. Tres de ellos quedaron en grado de tentativa y un cuarto se consumó con la sustracción de dinero de una caja registradora en un centro de estética de la localidad.

Los agentes tuvieron conocimiento de los hechos el pasado 14 de septiembre, cuando fueron forzadas las máquinas de cambio de dos lavanderías y la puerta de un supermercado sin que se llegara a sustraer dinero ni acceder al interior. Los daños en las máquinas se han valorado en unos 2.000 euros.

Mientras se investigaban estos sucesos, se notificó un robo con fuerza en un centro de estética próximo a los anteriores establecimientos. Allí, el autor logró sustraer dinero de la caja registradora. Las pesquisas permitieron a los agentes relacionar todos los hechos y centrar las sospechas en un mismo individuo. Y el 23 de septiembre, la Guardia Civil localizó al presunto autor, un vecino de Santoña con antecedentes policiales y detenido en siete ocasiones anteriores por el instituto armado.

Pinchazos de ruedas

En una actuación paralela, la Guardia Civil investiga también a un hombre de 31 años, vecino de la localidad, por su presunta implicación en los daños ocasionados a vehículos estacionados en la zona de Berria-Santoña. El pasado 15 de septiembre fueron pinchadas seis ruedas de tres coches y durante la investigación se halló un objeto punzante susceptible de haber sido utilizado para dañar los neumáticos.