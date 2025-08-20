Noja detiene sus labores de limpieza de algas

La limpieza de algas en Noja se ha interrumpido, o al menos por el momento. La razón no se debe a que se haya encontrado ... una solución, sino a que esta especie invasora «no están llegando o llega en muy poca cantidad», según dice Roberto Media, consejero de Medio Ambiente de Cantabria. En total, se han recogido 6.000 toneladas de la rugulopteryx okamurae en las playas nojeñas y santoñesas desde el inicio de la operación, aunque las más afectadas desde el 8 de agosto han sido Trengandín y Ris.

El consejero también ha señalado que las playas ahora mismo se encuentran «limpias» y que con los trabajos desarrollados hasta ahora es «suficiente». La posibilidad de que lleguen más algas no justifica el mantener un operativo de quince vehículos y once miembros de personal, que ya el tercer día habían supuesto 60.000 euros en costos de mantenimiento. Aún así y para estar seguros, Media explicó que tienen un retén preparado en caso de que las algas puedan volver a llegar a los arenales de Noja.

Enfrentamientos de competencias

La continua llegada de las algas durante estas dos semanas ha supuesto, además, enfrentamientos entre el PP y el PSOE sobre las competencias para intervenir mar adentro «y arrancar el problema de raíz», como decía hace unos días María Jesús Susinos, consejera de Desarrollo Rural. La agrupación popular señala que la capacidad para intervenir en costas es del Gobierno y que esta situación «exige cooperación estatal», cosa que ha faltado desde su perspectiva.

La respuesta del PSOE fue acusar al PP de «buscar responsabilidades donde no las tiene que buscar». Desde el equipo socialista se pidió una gestión más eficiente del problema. La portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento de Santoña, Carmen González Caballeros, aseveró que «se trata de gestionar de forma eficiente los servicios que se prestan en la localidad» para evitar este tipo de problemas.