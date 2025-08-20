El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Así estaba Trengandín antes de que se empezaran las labores de limpieza Juanjo Santamaría

Noja detiene sus labores de limpieza de algas

Tras haber recogido más de 6.000 toneladas desde el inicio de la operación, se interrumpe porque ya «no está llegando o llegan en muy poca cantidad»

Ignacio Serrano Garbayo

Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:56

La limpieza de algas en Noja se ha interrumpido, o al menos por el momento. La razón no se debe a que se haya encontrado ... una solución, sino a que esta especie invasora «no están llegando o llega en muy poca cantidad», según dice Roberto Media, consejero de Medio Ambiente de Cantabria. En total, se han recogido 6.000 toneladas de la rugulopteryx okamurae en las playas nojeñas y santoñesas desde el inicio de la operación, aunque las más afectadas desde el 8 de agosto han sido Trengandín y Ris.

