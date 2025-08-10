El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Vista del Palacio de Albaicín de Noja con sus jardines. DM

Noja rehabilitará las casas anexas al Palacio de Albaicín

El Ayuntamiento ha licitado esta actuación, la más ambiciosa del Plan Turístico, con un presupuesto previsto de 862.000 euros

Ana Cobo

Ana Cobo

Santoña

Domingo, 10 de agosto 2025, 07:45

Noja ha dado a luz verde al proyecto más ambicioso del Plan de Sostenibilidad Turística del municipio. Tras una larga tramitación, marcada por la necesidad ... de contar con las permisos de la dirección general de Patrimonio, el Ayuntamiento acaba de poner en marcha el proceso para adjudicar la rehabilitación tanto de la Casa de Flora como de la Casa de Invitados, dos edificaciones encuadradas en el jardín del Palacio de Albaicín, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

