Noja rehabilitará las casas anexas al Palacio de Albaicín

Noja ha dado a luz verde al proyecto más ambicioso del Plan de Sostenibilidad Turística del municipio. Tras una larga tramitación, marcada por la necesidad ... de contar con las permisos de la dirección general de Patrimonio, el Ayuntamiento acaba de poner en marcha el proceso para adjudicar la rehabilitación tanto de la Casa de Flora como de la Casa de Invitados, dos edificaciones encuadradas en el jardín del Palacio de Albaicín, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

La actuación, sufragada con fondos europeos, asciende a 862.489 euros, iva incluido, y busca devolver el esplendor a estos dos inmuebles colindantes al palacio, resolviendo sus «graves» deficiencias y adecuándolos al nivel de la casona de estilo neomontañés, que se erige señorial en esta parcela municipal.

Los trabajos, con un plazo de ejecución de seis meses, contemplan la restauración de fachadas y cubiertas, la rehabilitación integral de los espacios interiores, así como la implantación de nuevos aseos en la Casa Flora. Además, se resolverán los problemas estructurales y se renovarán instalaciones obsoletas.

Se van a restaurar las fachadas, las cubiertas y los espacios interiores de la Casa Flora y de Invitados

La alcaldesa de Noja, Mireia Maza, ha mostrado su satisfacción al sacar adelante esta necesaria intervención, que «pondrá en valor el patrimonio histórico del municipio y, en particular, uno de sus enclaves estratégicos para la actividad cultural de la villa». Y es que el Palacio de Albaicín es, sin duda, uno de los edificios más emblemáticos de la villa y el epicentro de la actividad cultural, formativa y lúdica, que se desarrolla a lo largo del año.

Según explicó la regidora a este periódico, en el proyecto inicial estaba previsto la restauración integral del palacio, así como trabajos de mejora en sus instalaciones anexas. Sin embargo, al elaborarse el plan director, se detectaron «importantes problemas en los dos edificios adyacentes que urge resolver». Al resultar más ágil obtener las autorizaciones para estas instalaciones, el Consistorio ha optado por centrar todos los esfuerzos en su renovación y no correr el riesgo de que se retrasaran los permisos para el palacio y perder la subvención, al no llegar a cumplir con el plazo de conclusión del plan, fijado para junio de 2026.

Durante la actuación, se van a eliminar «elementos impropios», como pueden ser las estructuras anexas de los baños, construidas a posteriori, ya que «no respetan la estética de un BIC», se restablecerán los patios que deberían existir en dichos espacios y, por último, se rehabilitarán las casas Flora y de Invitados».

En la Casa Flora, se suprimirán los tabiques, con el objetivo de hacer este lugar prácticamente diáfano y garantizar la accesibilidad. Igualmente, se renovará su tejado, parte del cual se cayó hace años, y se habilitarán unos aseos acorde a lo que marca la normativa en torno a un bien patrimonial protegido. Por su parte, en la Casa de Invitados se realizará una nueva bajo cubierta, ya que la estructura actual de madera es inestable.

Además, en sendas edificaciones se ejecutará una red horizontal de saneamiento y su acometida al sistema público municipal, se aplicará un tratamiento contra las termitas y de dotará de sistemas de climatización y de calefacción, así como de nuevas instalaciones de electricidad, voz y datos y contraincendios para poder albergar actividades formativas.