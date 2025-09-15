Santoña da su último adiós a Agustín Ibáñez

Santoña, la misma villa que le vio nacer y crecer, este lunes despidió a Agustín Ibáñez. El funeral por el exdelegado socialista del Gobierno en ... Cantabria, que falleció el pasado viernes a los 72 años tras sufrir un infarto cuando conducía su moto en Meruelo, tuvo lugar por la tarde en la iglesia de Santa María del Puerto de Santoña y sus cenizas descansarán desde ahora en el cementerio de la villa. Una localidad a la que Ibáñez siempre estuvo estrechamente ligado, donde ocupaba un lugar destacado en su comunidad, sobre todo por su papel ligado a los festejos del carnaval, a los que dedicó gran parte de su vida. Como homenaje, sus compañeros de murga, Los Vinikis, cantaron en su último adiós una de las muchas letras que compuso.

Como político, Ibáñez, que entre otros cargos también fue teniente de alcalde de Santoña, igualmente consiguió alcanzar hitos destacados. Logró uno de los mandatos más prolongados frente a la Delegación del Gobierno en Cantabria, cargo que ocupó los siete años que José Luis Rodríguez Zapatero estuvo en La Moncloa entre 2004 y 2011. Como no podía ser de otra manera, este lunes dirigentes políticos, sobre todo del área socialista, se acercaron para transmitir sus condolencias, entre ellos el actuar líder del partido en Cantabria, Pedro Casares y, las dos exsecretarias Lola Gorostiaga y Eva Díaz Tezanos, junto a la exdelegada Ainhoa Quiñones. Entre otros también estuvieron tres los exalcaldes de Santoña, Sergio Abascal, Puerto Gallego y Maxi Valle; junto a Javier Incera, Fernando Pérez, Mario García-Oliva, Miguel Ángel Palacio y José Guerrero. También hubo representación de otros partidos, como el portavoz del PP en el Parlamento, Juan José Alonso; el senador Íñigo Fernández (PP) y el diputado Pedro Hernando (PRC).

Compañeros de partido, familiares y amigos se saludan a la llegada del funeral. J. S. El actual líder socialista en Cantabria, Pedro Casares. J. S. En el centro de la imagen, el portavoz parlamentario del PRC Pedro Hernando. J. S. El funeral ha reunido tanto a políticos como a vecinos de la villa. J. S. Llegada del senador Íñigo Fernández (PP). J. S. 1 /

Desde que se conociera el trágico accidente, las condolencias no han cesado en señal de duelo ante la pérdida de un hombre que representó «la sensatez, la solvencia, el sentido de Estado y la responsabilidad». También quisieron transmitir su duelo este lunes los reyes de España, que reconocieron sentirse «muy apenados al conocer el fallecimiento» y enviaron a toda la familia «nuestro más sincero pésame y nuestra cercanía y ánimo en estos momentos tan tristes en los que la pérdida añade aún más dolor después del reciente fallecimiento de su esposa». Y es que la mujer de Ibáñez, María del Carmen Ruiz, murió tan solo seis días antes víctima de una enfermedad.