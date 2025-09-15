El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Algunos de los dirigentes socialistas este lunes en el funeral del exdelegado, entre ellos Javier Incera, Fernando Pérez, Mario García-Oliva, Miguel Ángel Palacio, José Guerrero y Maxi Valle.

Algunos de los dirigentes socialistas este lunes en el funeral del exdelegado, entre ellos Javier Incera, Fernando Pérez, Mario García-Oliva, Miguel Ángel Palacio, José Guerrero y Maxi Valle. Juanjo Santamaría

Santoña da su último adiós a Agustín Ibáñez

El funeral por el exdelegado del Gobierno tuvo lugar en la iglesia de Santa María del Puerto y sus cenizas reposarán en el cementerio de la villa

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santander

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:17

Santoña, la misma villa que le vio nacer y crecer, este lunes despidió a Agustín Ibáñez. El funeral por el exdelegado socialista del Gobierno en ... Cantabria, que falleció el pasado viernes a los 72 años tras sufrir un infarto cuando conducía su moto en Meruelo, tuvo lugar por la tarde en la iglesia de Santa María del Puerto de Santoña y sus cenizas descansarán desde ahora en el cementerio de la villa. Una localidad a la que Ibáñez siempre estuvo estrechamente ligado, donde ocupaba un lugar destacado en su comunidad, sobre todo por su papel ligado a los festejos del carnaval, a los que dedicó gran parte de su vida. Como homenaje, sus compañeros de murga, Los Vinikis, cantaron en su último adiós una de las muchas letras que compuso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece el copiloto del accidente del sábado en Suances
  2. 2

    La Iglesia cántabra inicia una reestructuración asediada por la escasez de sacerdotes y fieles
  3. 3

    Vela pone a Cantabria en la élite de la raza limusín con su triunfo en Salamanca
  4. 4

    La trágica nevada en Picos de Europa de septiembre de 1975
  5. 5

    El Seve Ballesteros mantiene 16 destinos en la temporada de invierno, pero con menos vuelos
  6. 6

    Manos a la obra en Santander
  7. 7

    Un accidente en el puerto de Comillas levanta un pantalán
  8. 8

    Revilla abre la puerta a seguir dirigiendo el PRC aunque no sea el candidato electoral
  9. 9

    Cientos de romeros vistieron el traje montañés para rendir homenaje a San Cipriano
  10. 10

    No me lo puedo creer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Santoña da su último adiós a Agustín Ibáñez