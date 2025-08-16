Buena acogida de la iniciativa bono consumo de Riotuerto El Ayuntamiento destaca que, en los primeros días de su puesta en marcha, un centenar de vecinos ya lo han solicitado

Riotuerto Sábado, 16 de agosto 2025, 14:25

El Ayuntamiento de Riotuerto ha impulsado por primera vez el bono de consumo #39720, del cual se han repartido ya más de 1.000 euros. Al respecto, la Concejalía de Hacienda ha informado que el periodo para recoger los bonos concluye el 10 de septiembre.

Se trata de la primera vez que se pone en marcha esta iniciativa que, según eñ primer teniente de alcalde, Israel Ruiz Salmón, está siendo muy «positiva» por la respuesta vecinal. Y es que en los primeros días de su puesta en marcha «más de un centenar de vecinos» han acudido a recoger los mismos.

La iniciativa surge para dinamizar y apoyar el comercio local, así que los cheques de 10 euros se entregan para canjear en los ocho negocios locales que se han adherido a la misma, en un pueblo de 1.675 vecinos.

«Con esta iniciativa queremos que los impuestos con los que la población contribuye reviertan en cada persona empadronada, desde el recién nacido hasta el más mayor», afirma Ruiz Salmón, quien recuerda que el período para recoger el bono en el ayuntamiento finaliza el 10 de septiembre.

Según explica, cada vecino tiene derecho a un bono de 10 euros que podrá utilizar del 1 al 30 de septiembre, cinco de los cuales podrá utilizar en establecimientos de alimentación y los otros cinco en actividades ligadas a otros servicios.

Así, en el bloque de alimentación están adheridos la quesería La Pasiega de Peña Pelada, la carnicería Esteban, el restaurante La Cava, el supermercado Covirán y El Obrador de Moncobe. En el bloque de otros servicios se encuentran la peluquería Sylvia, la ferretería La Barata y EcoQuchu, negocio dedicado a detalles botánicos

El concejal destacó también la «diversidad» de negocios adheridos a la campaña, lo que demuestra que en los municipios pequeños hay variedad de actividades económicas, tanto con establecimientos físicos como con tiendas online.