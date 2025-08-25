Costas demolerá la antigua casa-cuartel de Pedreña y la finca pasará a dominio público

La Delegación del Gobierno de España en Cantabria anunció el pasado mes de julio la intención del Ministerio de Transición Ecológica de acometer la ... demolición de la antigua fábrica de Simsa en Pontejos, para proceder a la recuperación ambiental de la zona y devolver este espacio a los vecinos de Marina de Cudeyo, cuyo consistorio lleva años pidiendo una intervención urgente. No hay fechas porque aún tiene que redactarse el proyecto. Mucho más avanzada está una segunda actuación similar en este mismo consistorio: el derribo del antiguo cuartel de la Guardia Civil en Pedreña, que se encuentra abandonado y en estado de ruina. Se trata de una obra más pequeña -la finca tiene 3.832 metros cuadrados, frente a los más de 85.000 del complejo industrial de Pontejos-, pero también relevante por su situación estratégica en el barrio de El Cristo, en una elevación entre el puerto deportivo y la playa de El Rostro.

En el caso de Pedreña, el proyecto ya está redactado y aprobado, después de salir a información pública. Durante este proceso, no se recibieron alegaciones más allá de los preceptivos informes del Ayuntamiento y de las direcciones generales de Cultura y Patrimonio Histórico y de Obras Públicas, que no han puesto ninguna pega. A partir de ahora, el siguiente paso es la licitación de la obra, que costará 47.160 euros y se ejecutará a lo largo de cuatro meses. Cuando se acometa, la finca pasará a formar parte del dominio público marítimo-terrestre, ya que desde la aprobación de la Ley de Costas de 1993 se encuentra en terreno afectado, como también confirmó el deslinde de 2011.

El expediente para la demolición lleva vivo desde ese año, cuando se constató que no había planes para una edificación que llevaba en desuso desde que las dependencias de la Guardia Civil se trasladaron a sus actuales dependencias en la calle Hontañón Castanedo de Pedreña. Sin embargo, en 2013, la Demarcación de Costas en Cantabria redactó un borrador de pliego de bases para la adjudicación, mediante concurso de procedimiento abierto, de una concesión para la explotación, con uso de bar-restaurante y aparcamiento público de estas instalaciones.

Lo que ocurrió es que dicho pliego no llegó a tramitarse y el inmueble ha continuado su deterioro desde entonces. Hasta el punto que en octubre de 2019, el arquitecto municipal de Marina de Cudeyo elaboró un informe que proponía la incoación de un expediente de ruina técnica. El riesgo para la seguridad de las personas que pasen por la zona es otro de los motivos de Costas para proceder a su demolición.

Los planes para devolver este espacio a su estado original se reactivaron antes de este verano como parte de las actuaciones del contrato de Mantenimiento y Conservación de la costa de Cantabria, que incluye otros muchos trabajos ordinarios y extraordinarios a lo largo del litoral.

Con la obra desaparecerá el inmueble de 134 metros cuadrados que en su momento sirvió de casa-cuartel y que se construyó, según los datos del Catastro, en 1900. También un anexo que no estaba registrado y del que se ha tenido conocimiento durante la redacción del proyecto. Adicionalmente, también desaparecerá el vial de acceso a la parcela desde la carretera autonómica CA-141 porque se procederá al corte y demolición del pavimento ahora existente.

Antes de la demolición habrá que realizar trabajos previos como el desbroce de maleza y vegetación existente y el talado de algunos árboles y el replantado de otros. Y posteriormente, se procederá a realizar la restitución de la parte de parcela con la plantación de especies arbóreas autóctonas.

Por las características del proyecto y su baja afección al entorno, la Demarcación de Costas considera que no es necesario llevar a cabo un estudio de impacto ambiental.