Antigua casa-cuartel de la Guardia Civil en Pedreña. Juanjo Santamaría

Costas demolerá la antigua casa-cuartel de Pedreña y la finca pasará a dominio público

Los edificios, en estado de ruina, se encuentran en un terreno de 3.800 metros cuadrados entre el puerto deportivo y la playa de El Rostro

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Pedreña

Lunes, 25 de agosto 2025, 02:00

La Delegación del Gobierno de España en Cantabria anunció el pasado mes de julio la intención del Ministerio de Transición Ecológica de acometer la ... demolición de la antigua fábrica de Simsa en Pontejos, para proceder a la recuperación ambiental de la zona y devolver este espacio a los vecinos de Marina de Cudeyo, cuyo consistorio lleva años pidiendo una intervención urgente. No hay fechas porque aún tiene que redactarse el proyecto. Mucho más avanzada está una segunda actuación similar en este mismo consistorio: el derribo del antiguo cuartel de la Guardia Civil en Pedreña, que se encuentra abandonado y en estado de ruina. Se trata de una obra más pequeña -la finca tiene 3.832 metros cuadrados, frente a los más de 85.000 del complejo industrial de Pontejos-, pero también relevante por su situación estratégica en el barrio de El Cristo, en una elevación entre el puerto deportivo y la playa de El Rostro.

