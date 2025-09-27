La feria de Riotuerto congrega a 900 animales de 25 ganaderías Susinos destaca «el éxito» de participación de la cita y la «puesta en valor» de la actividad ganadera de la región

Lucía Alcolea Santander Sábado, 27 de septiembre 2025, 18:07

Hasta 25 ganaderías se dieron cita este sábado en la tradicional feria de Riotuerto, que concentró a unos 900 animales, fundamentalmente cabezas de bovino, pero también de cabras y ovejas. Una cita que no quiso perderse la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, que destacó, durante su recorrido por el recinto ferial, la importancia de este tipo de concentraciones para el fortalecimiento del sector ganadero y el reconocimiento a su labor diaria. «Este evento es una muestra clara del compromiso del municipio con el sector primario, pilar fundamental para el desarrollo económico y social de Cantabria», remarcó Susinos.

La consejera estuvo acompañada por el alcalde de Riotuerto, Alfredo Madrazo, miembros de la Corporación municipal y diputados del Parlamento de Cantabria. Madrazo agradeció la participación de todos los asistentes y subrayó el valor de las actividades que refuerzan la identidad de Riotuerto.

Como es habitual, el evento se desarrolló en un ambiente festivo y de confraternización, donde los asistentes pudieron disfrutar de la música tradicional de mano de Tente Nublo, mientras degustaban el cocido y el arroz con leche, platos típicos que fueron preparados para todos los presentes. Ytambién, como manda la tradición, se hizo entrega de campanos a los ganaderos participantes, como símbolo de su dedicación y esfuerzo por mantener la vida del campo y seguir adelante con sus cabañas. Desde la Consejería destacan que la concentración de Riotuerto ha sido, una vez más, un «éxito» tanto en la participación como «en la puesta en valor» de la actividad ganadera en la región.