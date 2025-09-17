El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El cartel que advierte de la prohibición de bañarse en la playa de Galizano. Daniel Pedriza

El Gobierno descarta que la contaminación de Galizano sea un problema de saneamiento

Fuentes de la empresa pública Mare y de Salud Pública apuntan a que se debe a vertidos de purines y al filtrado de los abonos de los prados que se encuentran sobre la ría

José Carlos Rojo

José Carlos Rojo

Santander

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 07:27

Ha pasado casi un mes desde que el pasado 21 de agosto Salud Pública cerrase al baño la playa de Galizano (Ribamontán al Mar) ... por presencia «muy alta» de contaminación fecal, pero el Gobierno de Cantabria aún no ha ofrecido una versión oficial sobre el origen de esa contaminación. Los técnicos de Salud Pública han tomado muestras de agua en diferentes días y los profesionales de la empresa pública MARE han evaluado el estado de la depuradora que se encuentra en el municipio,pero aún no hay explicación oficial. Lo que sí zanjan desde la Consejería de Medio Ambiente es que no existe ningún problema con la red de saneamiento de aguas en la zona. De forma extraoficial, fuentes de la misma Consejería apuntan a los vertidos de purines y al filtrado de los abonos de los prados que se encuentran sobre la ría, una teoría que barajan también en Salud Pública.

