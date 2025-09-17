El Gobierno descarta que la contaminación de Galizano sea un problema de saneamiento

Ha pasado casi un mes desde que el pasado 21 de agosto Salud Pública cerrase al baño la playa de Galizano (Ribamontán al Mar) ... por presencia «muy alta» de contaminación fecal, pero el Gobierno de Cantabria aún no ha ofrecido una versión oficial sobre el origen de esa contaminación. Los técnicos de Salud Pública han tomado muestras de agua en diferentes días y los profesionales de la empresa pública MARE han evaluado el estado de la depuradora que se encuentra en el municipio,pero aún no hay explicación oficial. Lo que sí zanjan desde la Consejería de Medio Ambiente es que no existe ningún problema con la red de saneamiento de aguas en la zona. De forma extraoficial, fuentes de la misma Consejería apuntan a los vertidos de purines y al filtrado de los abonos de los prados que se encuentran sobre la ría, una teoría que barajan también en Salud Pública.

Durante todo este tiempo, iniciada la segunda quincena de septiembre, ha pasado ya la temporada alta de verano con buena parte de agosto perdida para algunos profesionales del sector turístico, que han visto cómo el cierre del arenal ha impactado en sus negocios; pero lo que más lamentan algunos es que aún no se haya dado con el origen de un problema que no es nuevo. «Esto ha sucedido siempre, desde que éramos pequeños esas aguas estancadas de la ría olían así de mal pero ahora es cuando determinan cerrarlo», comentó hace unos días Guillermo de la Maza, responsable de la Panadería Galizano. Entre los mismos vecinos corre el mismo rumor, que hay quien vierte «de todo» al río, y que el abonado de los prados termina cayendo también al mar.

Cronología Brote de gastroenteritis Varios usuarios de la playa de Galizano, entre ellos menores de edad, sufrieron una infección que en algunos casos requirió hospitalización. Todos estuvieron en el arenal entre el 10 y el 15 de agosto.

Cierra de la playa El día 21 de agosto Salud Pública determina la prohibición del baño en la zona. Pese a ello muchos usuarios ignoran la advertencia.

Protestas Vecinos y empresarios del sector protestaron diez días después –ya entrado septiembre–, por las pérdidas económicas que les suponía el cierre del arenal.

Sin causa Casi un mes después Salud Pública aún no ha dado con el foco de la infección.

Pese a que desde la Consejería de Ganadería se vigila que las explotaciones ganaderas cumplan con las normas, a veces hay personas que cometen infracciones. «Lo que hacemos nosotros desde aquí es inspeccionar que cada ganadería cuente con los recursos adecuados para todo, incluida la gestión de los purines, pero no podemos controlar si un ganadero concreto decide verterlo al río», confirman desde Ganadería.

Tampoco se puede frenar la agricultura y el abonado de los prados colindantes, que caen en pendiente hacia la ría y que, cuando llueve, filtran los restos de los abonos con los que se alimentan los pastos para plantar maizales que se recolectan a finales de agosto.

Desde el Ayuntamiento de Ribamontán al Mar se aguarda con inquietud la resolución del estudio que realiza Salud Pública:«Queremos saber qué es lo que ha desencadenado este caso, que ha causado un perjuicio a los vecinos y a los turistas, sobre todo para poner soluciones y que no se vuelva a repetir», informa Araceli Colina, primera teniente de alcalde del consistorio. «Se comenzó estudiando la depuradora pero está bien. Luego se han tomado muestras aguas arriba y estamos a la espera de ver qué determina Salud Pública», concluye.