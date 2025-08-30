El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El antes y el después de las Placas del Hombre Pez en Liérganes. Fundación Santa María de Toraya

Un lavado de cara a las placas del Hombre Pez de Liérganes

La restauradora Lydia Quevedo, a través de la Fundación Santa María de Toraya y con el mecenazgo de la familia del escultor, da una nueva vida a la obra

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Sábado, 30 de agosto 2025, 07:53

Al igual que notamos el paso del tiempo cerca del mar en algunos edificios y esculturas, la exposición a la humedad del río deja su ... huella. Las placas de la leyenda del Hombre Pez, en Liérganes, necesitaban un lavado de cara. Toda la superficie pétrea estaba plagada de «musgos, hongos, líquenes y vegetación varia». «Es un patrimonio protegido que necesitaba una recuperación y, en estos casos, solo un profesional puede intervenir», explica Lydia Quevedo, la artífice de la recuperación y presidenta de la Fundación Santa María de Toraya.

