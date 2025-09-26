El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los carteles instalados ayer en la playa y que prohiben el baño en la zona de pozas de la playa de Galizano. Daniel Pedriza

Salud Pública permite reabrir parte de la playa de Galizano tras 36 días cerrada por contaminación

El informe del Gobierno permite el baño «en condiciones especiales» en la zona marítima y mantiene la clausura en la ría y las pozas

José Carlos Rojo

José Carlos Rojo

Santander

Viernes, 26 de septiembre 2025, 19:50

Desde que Salud Pública clausurase la playa de Galizano por contaminación fecal el pasado 21 de agosto, hasta que la reabriera oficialmente este viernes, han ... pasado 36 días. Seis semanas –las primeras en plena temporada estival– que han impactado en el negocio de algunos de los empresarios de la localidad que viven fundamentalmente del turismo. «Salud Pública nos lo ha comunicado hoy y procederemos cuanto antes a habilitarlo», especificó en la mañana de María Antonia Manzano, concejala de Ribamontán al Mar. Concretamente se permite la reapertura «en condiciones especiales de uso sectorizado», diferenciando la zona marítima, donde sí está permitido el baño, de la más interior, donde discurre la ría y se acumula agua estancada en pozas. Allí «la situación actual no garantiza el uso como aguas recreativas sin riesgo sanitario».

