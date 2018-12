Santa Bárbara hace sonar al cañón de La Cavada

El Cañonazo que este sábado se ha disparado en el Museo de la Real Fábrica de Artillería de La Cavada volvió a hacer honor a su nombre superlativo. Con una potente explosión de pólvora, que hizo vibrar hasta el suelo, se cerró un acto por Santa Bárbara en el que la Asociación de Amigos del Museo de la Real Fábrica de Artillería de La Cavada premió a sus nuevos socios distinguidos y de honor: el historiador Agustín Ramón González, el Ayuntamiento de Ribamontán al Monte y las delegaciones del Gobierno en Cantabria y Defensa.

Este es el segundo Cañonazo del año en La Cavada, tras la multitudinaria fiesta, declarada de Interés Turístico Regional, celebrada a finales de agosto. La fecha de verano es por todo lo alto, con tambores, música y vecinos vestidos de época. Sin embargo, el encuentro de este sábado –en el que también se disparó el cañón de 48 libras y tres toneladas del siglo XVIII– consiste en un acto más íntimo en el que se homenajea a aquellas personas, asociaciones o instituciones que colaboran de alguna manera con el museo de La Cavada.

En esta edición, los miembros distinguidos fueron el Ayuntamiento de Ribamontán al Monte y el historiador Agustín Ramón González, que es un ponente frecuente de los ciclos de historia del colectivo. Por otro lado, la Delegación del Gobierno en Cantabria y la Delegación de Defensa fueron nombrados socios de honor.

Además, tal y como manifestó el presidente de la Asociación de Amigos del Museo de Artillería, Ángel Cuadrado, se quiso agradecer «a título personal» al actual delegado de Defensa, el coronel Ignacio Yánez, y al Delegado del Gobierno en Cantabria, Pablo Zuloaga. Así como a sus antecesores en el cargo, el coronel José María Grande Urquijo y Samuel Ruiz, respectivamente, que también recibieron mención. «A todos ellos les ha faltado tiempo para aceptar cuando les hemos propuesto algo», reconoció Cuadrado.

El pasado por el futuro

Tanto la recreación de la toma de posesión del brigadier Fernando Casado de Torres como director de la Real Fábrica de Artillería, como el homenaje de este sábado por Santa Bárbara tienen el mismo fin. Se trata de una forma de la Asociación por reivindicar el pasado del municipio. En concreto de los siglos XVII y XVIII, cuando la industria armamentística de La Cavada y Liérganes «fue el estandarte para mantener el imperio español», comentó Cuadrado.

El elemento con más potencia para reivindicar el pasado es El Cañonazo. Este sábado no se acercaron a sentir el disparo tantas personas como en agosto, cuando se logró la edición más concurrida de todas. No obstante, sí hubo unos cuantos curiosos presentes. Entre ellos, Kima Bes, de San Sebastián, explicó que había acudido porque se lo había recomendado su hermana. Desde más lejos llegó el sevillano Salvador Torres, que confesó que «no me esperaba que la explosión fuera a retumbar tanto».