En 2026 se empezará el arreglo de la casona del doctor Madrazo en Vega de Pas El Gobierno de Cantabria desvela el precio de la compra, de 163.000 euros, y anuncia actuaciones urgentes en la cubierta

Lucía Alcolea Santander Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:03 Comenta Compartir

Cinco meses después de que el Gobierno de Cantabria lograse llegar a un acuerdo para adquirir la propiedad de la casa del cirujano Enrique Diego-Madrazo en Vega de Pas, el Ejecutivo ha desvelado este lunes dos datos: que el coste de la venta fue de 163.000 euros, una cifra que no había trascendido hasta ahora, y que el primer contrato para empezar su arreglo se licitará en 2026.

Así lo ha anunciado la presidenta del Gobierno María José Sáenz de Buruaga durante la visita que hizo a la emblemática casa del doctor, acompañada de los consejeros de Cultura Luis Martínez Abad y de Fomento Roberto Media, así como del alcalde del municipio, Juan Carlos García. Buruaga ha explicado que «comenzarán de manera inminente las primeras actuaciones de urgencia en la cubierta del edificio para frenar la entrada de agua».

Y es que el paso del tiempo y la falta de actuaciones de mantenimiento han hecho mella en el edificio, que acumula goteras y humedades, y que además tendrá que ser acondicionado para convertirse, según las estimaciones que se manejan, en un centro sobre el legado científico y cultural del personaje, que marcó un antes y un después en la medicina cántabra a finales del siglo XIX con la creación de un sanatorio de referencia internacional en un pueblo como Vega de Pas.

Buruaga ha hecho además hincapié en que el objetivo es «incorporar este gran activo cultural a la estrategia de revitalizar los valles pasiegos como nuevo destino turístico». El lanzamiento de la zona pasa también por la construcción de la vía verde que unirá la estación de Yera con el túnel de La Engaña, con una inversión de 3,7 millones de euros y donde las máquinas acaban de empezar a trabajar.

Volviendo a la casa de Madrazo, la compra del inmueble del siglo XVIII ha costado más de lo que se creía en un principio, teniendo en cuenta la voluntad de los herederos de vender el legado y que continuara siendo parte de la identidad de Vega de Pas. Las negociaciones se dilataron en el tiempo desde la anterior legislatura y llegaron a buen puerto el pasado mes de junio, con Buruaga en el Gobierno. Todos los partidos políticos han mostrado su disposición de conservar este legado.

Buruaga indicó que, con la incorporación de esta casa al patrimonio público autonómico, «se quiere poner en valor la figura y divulgar el legado de este insigne cirujano cántabro, pionero de la medicina en España en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, además de gran humanista y pedagogo».