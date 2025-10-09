El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos de los potros hallados estas semanas en Vega de Pas.

Dos de los potros hallados estas semanas en Vega de Pas. DM

Los ganaderos pasiegos, «desesperados»: Más de 70 ataques de lobo en los últimos cinco meses

Denuncian que se han certificado todos estos daños a los guardas, a los que suman otras 20 desapariciones en las zonas de Bucimprun, Cotera, Busticabañas o la Rasía

Elena Tresgallo

Elena Tresgallo

Vega de Pas

Jueves, 9 de octubre 2025, 07:14

Comenta

Un grupo de ganaderos de Vega de Pas y otro de San Pedro de Romeral han denunciado el ataque indiscriminado de lobos que sufren en ... la zona, desde hace unos cinco meses. Contabilizan unos setenta daños certificados por los agentes de Medio Natural, a lo que suman otras consecuencias colaterales como veinte desapariciones más sin verificar por la ausencia del ejemplar, abortos por estrés y ejemplares malheridos. Un fenómeno que, según explican, les tiene entre la «desesperación y la angustia», porque los incidentes son ya «a diario» y les están arruinando. A todo esto se suma que las incursiones del depredador se produce en una zona muy reducida de territorio, unos «6 kilómetros lineales» en el límite entre los dos municipios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Agustín Molleda convocó un concurso cuando era alcalde de Cartes para ganar su plaza fija
  2. 2

    Las cuatro trabajadoras de Sierrallana condenadas a cárcel por acoso laboral no perderán su plaza fija
  3. 3

    Podemos pliega velas y el Gobierno salva el embargo de armas a Israel y otra ley clave
  4. 4 El Seprona sorprende a un conductor en Potes con dos cabezas de venado en el coche
  5. 5

    Comisiones Obreras se desmarca del resto de los sindicatos docentes, convoca cinco días de huelga y vuelve a pedir 325 euros
  6. 6 La tirolina de Soba supera las primeras pruebas
  7. 7

    Dieciséis años y medio de prisión por violar a la hija menor de su pareja en repetidas ocasiones
  8. 8 Dambele, Jorge, Alfa y Laura, los cuatro fallecidos en el derrumbe del edificio en Ópera
  9. 9

    Red Eléctrica admite ahora que hay riesgo de un nuevo apagón si no se toman medidas
  10. 10 Tom Curren se apunta en Cantabria al surf y la música en familia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los ganaderos pasiegos, «desesperados»: Más de 70 ataques de lobo en los últimos cinco meses