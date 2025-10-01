La memoria del Valle de Cayón en imágenes El Mercado de Sarón acoge, del 4 al 11 de octubre, una selección de 800 fotografías antiguas que retrata su patrimonio, sus gentes y la historia del municipio

Elena Tresgallo Cayón Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:58 Comenta Compartir

El Mercado de Sarón acoge desde este sábado y hasta el 11 de octubre una muestra de 800 fotografías antiguas que recorren la memoria colectiva de todo el valle. Es parte de la colección que la Asociación Cultural El Hayedo y sus colaboradores han recopilado durante años, en un laborioso trabajo puerta a puerta, rescatando del olvido el pasado glorioso del municipio, las gentes que lo habitaron y todo su valioso patrimonio de casonas y arquitectura religiosa.

La muestra, que estará abierta en horario de 10.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas, se inaugura el sábado, a las 12.00 horas, con una invitación a un vino español. Los asistentes podrán así recorrer el itinerario propuesto en 74 paneles de instantáneas que relatan la historia de los pueblos, enfatizando su patrimonio artístico y sus gentes. Además, la muestra incluye temas específicos como series dedicadas a los molinos harineros, las casonas indianas o los humilladeros y santucos.

La muestra cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Santa María de Cayón y de la Sociedad Cántabra de Escritores. Estos últimos participan activamente con la instalación de un stand propio los días 4 y 5 de octubre.