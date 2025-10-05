El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Estado en el que se encuentran en la actualidad las obras de la variante de Sarón. Luis Palomeque

La variante de Sarón llega a su ecuador

El Gobierno de Cantabria mantiene la previsión de concluir la obra para finales de 2026, lo que permitirá poner fin a los problemas de tráfico que soportan los núcleos urbanos de Cayón

Violeta Santiago

Violeta Santiago

Santander

Domingo, 5 de octubre 2025, 02:00

La Consejería de Fomento ha ejecutado ya la mitad del proyecto. Es decir, lleva gastados cerca de 7 millones de euros de los 15,7 ... millones en los que se presupuestó la obra de la variante de Sarón. A esta cifra hay que sumar los costes de las expropiaciones y de reposición de servicios, lo que eleva el coste total otros 2 millones, hasta los 17,7 millones finales.

