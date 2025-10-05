La variante de Sarón llega a su ecuador

La Consejería de Fomento ha ejecutado ya la mitad del proyecto. Es decir, lleva gastados cerca de 7 millones de euros de los 15,7 ... millones en los que se presupuestó la obra de la variante de Sarón. A esta cifra hay que sumar los costes de las expropiaciones y de reposición de servicios, lo que eleva el coste total otros 2 millones, hasta los 17,7 millones finales.

Fuentes del Gobierno de Cantabria aseguraron recientemente que los trabajos llevan el ritmo previsto y que se están cumpliendo los plazos establecidos, lo que permite suponer que se acabarán para finales de 2026, tal como se anunció al inicio, en abril de 2024.

El plazo de ejecución que Fomento le dio entonces a la Unión Temporal de Empresas (UTE) San Emeterio-Fernández Rosilla y Cía fue de 32 meses para completar una circunvalación que, según ha señalado en varias ocasiones el consejero Roberto Media, «es una de las infraestructuras más ambiciosas que la Administración de María José Sáenz de Buruaga ejecutará a lo largo de esta legislatura».

El proyecto había sido largamente reclamado por el Ayuntamiento de Santa María de Cayón (ya se hablaba de esta necesidad hace dos décadas), porque se trata de poner fin a los problemas de tráfico que están soportando los núcleos urbanos de Sarón, La Abadilla y Santa María de Cayón. Es especialmente conflictivo el cruce de Sarón (la entrada al valle por la carretera CA-142 que une El Astillero con Selaya) que está regulado por un par de semáforos: en este punto es habitual encontrar largas filas de vehículos y los residentes en las dos calles principales que cruzan el pueblo soportan el paso de alrededor de 13.000 vehículos diarios. Con la nueva carretera se espera que esta cifra caiga a la tercera parte.

Reducción del tráfico

La estimación de Fomento establece que, con la variante, la circulación por estas tres localidades quede reducida a unos 3.000 coches diarios y a 4.700 en la zona del cruce de Sarón. También se espera que, con la entrada en funcionamiento de la variante, atravesar estas localidades (Sarón, básicamente, pero también La Abadilla y Cayón) suponga un tiempo máximo de tres minutos. Hoy, se puede tardar hasta diez minutos en hacer el recorrido, en función de las horas o del día de la semana que sea.

El desvío tiene una longitud de más de cuatro kilómetros que se dividen en dos tramos de nueva construcción. El primero es de menos de un kilómetro y se ubica al norte de la A-8, aprovechando parte del trazado de la actual vía de servicio. El segundo es de algo más de tres kilómetros y enlazará la autovía con las carreteras N-634 y CA-142. El límite de velocidad autorizado para estos tramos será de 70 y 90 km/h, respectivamente.