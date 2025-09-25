El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El edificio de la calle Hermanos Calderón 28, en Peñacastillo, en el que se abrirá un salón de juegos. Roberto Ruiz

Las asociaciones de padres lamentan la «inacción» política ante los salones de juego en Santander

La federación que representa a las familias del alumnado cántabro lamenta que Gobierno y Ayuntamiento «miran para otro lado» con la casa de apuestas que va a abrir en Peñacastillo

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Jueves, 25 de septiembre 2025, 07:16

La polémica por la apertura de un salón de juegos en la calle Hermanos Calderón número 28, en Peñacastillo, continúa. Si hace un par de ... semanas los vecinos de la comunidad denunciaron a través de las páginas de El Diario Montañés el inicio de las obras y su intención de paralizar su apertura, esta semana fue la AMPA del colegio Marqués de Estella, también en Peñacastillo, la que explicó que este nuevo espacio «no respeta la distancia que deben tener este tipo de lugares respecto a colegios, institutos y centros de salud mental». Y ayer hizo lo propio la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado (Fampa) de Cantabria, que acusó al Ejecutivo cántabro y al Ayuntamiento de Santander «de no actuar pese al rechazo que genera la apertura de un nuevo local de juego en Peñacastillo». Una situación que, añaden desde la federación, «ya provocó el rechazo unánime de familias y vecinos cuando se conoció el inicio de los trámites el año pasado».

