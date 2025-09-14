El Ayuntamiento de Santander concederá 45 nuevas becas de guardería por 39.166 euros

El Ayuntamiento concederá 45 nuevas becas de guardería por 39.166 euros, que serán aprobadas la próxima semana en la Junta de Gobierno Local. Así ... lo dio a conocer la concejala de Familia e Igualdad, Zulema Gancedo, quien explicó que la convocatoria de 2025 asciende a 250.000 euros, cifra que ya se ha superado y por la que se ampliará la cantidad inicial prevista. En lo que va de año se han aprobado 222 becas por un importe total de 275.152 euros.

Gancedo recordó que estas becas tienen como objetivo «facilitar la conciliación de los padres, asegurando una atención adecuada a sus hijos en guarderías o escuelas infantiles de la ciudad durante su jornada de formación o de trabajo». Para las familias numerosas se cubre el gasto completo, al igual que en el caso de familias monoparentales y mujeres víctimas de violencia de género que reúnan el resto de requisitos de la convocatoria.

Para este año, el importe de la beca completa con servicio de comedor será de 308 euros al mes, sin comedor de 257 euros al mes, mientras que la cuantía de la beca media será de 195 euros al mes.

Las becas pueden solicitarse hasta final de año a través de vía telefónica o correo electrónico, en los Servicios Sociales y unidades de trabajo social, concediéndose por un periodo que varía en función de las condiciones laborales y formativas de las personas que lo soliciten, y pudiendo optar a su renovación si fuera necesario.