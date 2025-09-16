El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La biblioteca municipal de la calle Gravina, durante su inauguración tras la reforma que finalizó en 2025. Javier Cotera

Las bibliotecas municipales de Santander abrirán por la mañana cuando se incorporen el nuevo personal

La concejala de Cultura, Noemí Méndez, apunta a una falta de previsión por parte del jefe de servicio y no sabe si la toma de posesión de los siete nuevos funcionarios será «en un día, tres días o seis»

C. G.

Santander

Martes, 16 de septiembre 2025, 18:52

Las bibliotecas municipales de Santander, que están cerradas por la mañana desde este martes, volverán a abrir en ese horario cuando se incorporen siete funcionarios que aún tienen que tomar posesión del puesto, según la concejal de Cultura, Noemí Méndez, quien apuntó a una falta de previsión por parte del jefe de servicio. Méndez no sabe si ese personal se incorporará en «en un día, tres días o seis».

La concejala explicó ayer que se trata de un trámite administrativo que no depende de su área y aclaró que el jefe de servicio no vio viable «la propuesta política» de resolver el problema de la falta de personal contratando trabajadores de refuerzo o con horas extra de otros funcionarios. A su juicio, la previsión sobre la incorporación de los funcionarios de forma inmediata «no fue del todo correcta» porque «la inmediata no existe en la administración».

La edil cree que la decisión del jefe de servicio de que este es el horario que menos perjudicaba a los ciudadanos y de no querer abordar una contratación extraordinaria de personal por motivos técnicos es lo que ha llevado a que las bibliotecas no tengan un horario de apertura normal.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El juez rectifica y rebaja a 75.000 euros la fianza al fiscal general después de que García Ortiz depositara los 150.000 iniciales
  2. 2

    Fallece el copiloto del accidente del sábado en Suances
  3. 3

    Altercado sin consecuencias en el colegio Divina Pastora de San Felices
  4. 4

    El Gobierno de Cantabria pide máxima prevención ante llamadas telefónicas desconocidas
  5. 5

    La Sala Kaya de Santander se estrena el día 26 y programa 18 conciertos hasta fin de año
  6. 6 Ensalada de alcachofas, un entrante sencillo a la par que exquisito
  7. 7

    Luces y sombras en el inicio de la caza en la Reserva
  8. 8

    Santoña da su último adiós a Agustín Ibáñez
  9. 9 Incendio sin daños personales en Cementos Alfa, en Mataporquera
  10. 10

    Vela pone a Cantabria en la élite de la raza limusín con su triunfo en Salamanca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Las bibliotecas municipales de Santander abrirán por la mañana cuando se incorporen el nuevo personal

Las bibliotecas municipales de Santander abrirán por la mañana cuando se incorporen el nuevo personal