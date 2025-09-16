Las bibliotecas municipales de Santander abrirán por la mañana cuando se incorporen el nuevo personal La concejala de Cultura, Noemí Méndez, apunta a una falta de previsión por parte del jefe de servicio y no sabe si la toma de posesión de los siete nuevos funcionarios será «en un día, tres días o seis»

Las bibliotecas municipales de Santander, que están cerradas por la mañana desde este martes, volverán a abrir en ese horario cuando se incorporen siete funcionarios que aún tienen que tomar posesión del puesto, según la concejal de Cultura, Noemí Méndez, quien apuntó a una falta de previsión por parte del jefe de servicio. Méndez no sabe si ese personal se incorporará en «en un día, tres días o seis».

La concejala explicó ayer que se trata de un trámite administrativo que no depende de su área y aclaró que el jefe de servicio no vio viable «la propuesta política» de resolver el problema de la falta de personal contratando trabajadores de refuerzo o con horas extra de otros funcionarios. A su juicio, la previsión sobre la incorporación de los funcionarios de forma inmediata «no fue del todo correcta» porque «la inmediata no existe en la administración».

La edil cree que la decisión del jefe de servicio de que este es el horario que menos perjudicaba a los ciudadanos y de no querer abordar una contratación extraordinaria de personal por motivos técnicos es lo que ha llevado a que las bibliotecas no tengan un horario de apertura normal.

