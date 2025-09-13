El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La biblioteca municipal de la calle Gravina, durante su inauguración tras la reforma que finalizó en 2025. Javier Cotera

Los usuarios de las bibliotecas lamentan la reducción de horario: «Es un trastorno»

La red municipal solo abrirá por la tarde a partir del día 16 por falta de personal y los habituales lamentan «la falta de previsión» para cubrir las plazas a tiempo

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Sábado, 13 de septiembre 2025, 07:36

El cierre de las bibliotecas municipales de Santander por las mañanas a partir del próximo martes -es temporal- no ha sentado bien a los ... usuarios que habitualmente se acercan en ese horario. Las situaciones son variadas: personas que les gusta ir a leer el periódico a primera hora; trabajadores que necesitan devolver libros y no pueden ir por la tarde; estudiantes con horario de tarde o lectores que, directamente, prefieren ir por la mañana y no por la tarde. Como confirmó el equipo de gobierno a este periódico, será a partir del 16 de septiembre cuando las bibliotecas municipales abran únicamente de 16.00 a 21.00 horas, suprimiendo el horario de mañana. Una decisión dada por la falta de personal –están pendientes de entrar a trabajar siete personas– y que ha provocado las críticas del portavoz del PSOE, Daniel Fernández, que cree que es una decisión «inaceptable»; y de los usuarios habituales, que lo califican de «trastorno» y lamentan «la falta de previsión para que haya personal a tiempo sin suprimir turnos».

