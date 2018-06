«Cantabria no es tan tradicional como parece, la gente suele ser respetuosa» Kiara Brambilla posa cubierta con una bandera arcoíris. :: Celedonio La primera manifestación en Cantabria a favor del Orgullo LGTBI saldrá hoy a las 18.30 horas de la Plaza de Numancia y llegará hasta Alfonso XIII ÁNGELA CASADO Santander Sábado, 30 junio 2018, 08:58

«La ley es, sin duda, lo que más urge en este momento», recalca Kiara Brambilla (Santoña, 1990), la presidenta de Alega (Asociación de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales de Cantabria) respecto a la regulación que todavía no se ha tramitado desde el Gobierno de Cantabria sobre los derechos LGBTI. Reconoce que, aunque queda mucho por hacer, también se ha recorrido un largo camino, como demuestran las banderas arcoíris que ondean en el Ayuntamiento, la Delegación de Gobierno y el Gobierno de Cantabria. Desde Eureka, el centro cultural en el que se reúnen el primer y tercer jueves de cada mes, explica cómo su asociación atiende a personas LGBTI en términos de sanidad, educación, información y asesoramiento. También organizan la primera manifestación en Cantabria a favor del colectivo, que empezará hoy, sábado, a las 18.30 horas en la plaza de Numancia y terminará en Alfonso XIII, bajo el mensaje 'Conquistando la igualdad, transformando la sociedad'.

-¿Qué importancia tiene el Día del Orgullo LGBTI y por qué debe celebrarse?

-Es una jornada con una importancia enorme dentro del colectivo. Se conmemora el día en el que comenzaron a reclamarse nuestros derechos y, a día de hoy, es una fecha que mezcla la celebración y la reivindicación. Una celebración porque tenemos que aplaudir todos los avances y derechos conseguidos y una reivindicación por todos los que nos quedan por conseguir.

-En cuanto a los avances, ¿cuáles considera que son los pasos más importantes que se han dado en la lucha?

-Ha habido un cambio muy grande en muy poco tiempo. De ser considerados enfermos, como se reflejaba en la Organización Mundial de la Salud, a tener derechos con los que hace poco tiempo ni siquiera podíamos soñar, como casarnos o tener familia. El avance ha sido tan importante gracias a la lucha.

-¿Hay alguna situación cotidiana en la que esta desigualdad sea más notoria?

-Por poner un ejemplo, una persona heterosexual puede caminar libremente de la mano de su pareja sin que haya ningún tipo de problema. Sin embargo, si eres LGB tienes que soportar miradas, comentarios, incluso insultos o agresiones físicas. En el caso de los transexuales, la opresión es aún mayor. En Cantabria, donde todavía no tenemos una ley que nos ampare, los niños y niñas transexuales quedan a la voluntad de las personas responsables de sus colegios. De ellos depende el respeto que quieran darle a cada pequeño en su tránsito de identidad.

«Nuestra región es una de las cuatro comunidades que aún no tiene una ley LGTBI»

-¿Cuáles son las metas más importantes que les quedan por alcanzar como colectivo?

-A nivel autonómico, lo más importante es conseguir que entre en vigor esa ley que nos ampare. Hace un año el Gobierno de Cantabria la elaboró en colaboración con Alega. En ella, se garantizaban los derechos de las personas del colectivo en todos los aspectos: médicos, laborales, educativos... Todavía no se ha tramitado y, ahora mismo, es lo que más nos urge.

-¿Hay más tolerancia en la sociedad o queda mucho por hacer?

-Aunque todavía no hay igualdad, siempre hay que tener perspectiva de lo que se ha conseguido, porque es importante celebrar y estar orgullosos de cada paso que damos. Dicho esto, no debemos perder de vista todo lo que queda aún por recorrer.

-¿Cómo es la situación en Cantabria? ¿Existe más o menos tolerancia que en otras Comunidades Autónomas?

-Se tiene la impresión de que Cantabria es muy tradicional y no siempre es así. Aunque es una de las cuatro comunidades que todavía no tiene una ley LGBTI, es cierto que la gente es bastante respetuosa. No se puede comparar Santander con ciudades como Madrid, Barcelona o Bilbao, donde tenemos mucha más visibilidad, pero aún así está en una buena posición.

-¿Cuál cree que es la razón por la que todavía existe esta desigualdad?

-La desinformación. Cualquier persona que no comprenda esto puede venir a Alega, donde estaremos encantados de explicarle todo lo que quiera. Muchas veces sienten rechazo porque no lo conocen de cerca, así que animo a cualquier persona a ponerse en contacto con nosotros para resolver sus dudas.

-¿Ha notado un avance significativo en los últimos años? ¿Hay más respeto?

-Es complicado medirlo. En Madrid y otras ciudades existe un observatorio que cuantifica las agresiones homófobas, con estadísticas y estudios para saber cómo evoluciona el trato hacia los homosexuales. Al no contar Cantabria con algo parecido, es difícil saber si aumenta o desciende y el trasfondo de todo ello.

-Dentro del colectivo, ¿cuál es el perfil más castigado?

-Al igual que en muchos otros ámbitos, se reproducen patrones patriarcales. La visibilidad más grande se la han llevado los hombres gais, mientras que las mujeres y las personas transexuales están mucho más invisibilizadas. La lucha más importante en estos momentos es la de los transexuales, que han permanecido mucho más ocultos y olvidados, incluso dentro de nuestro grupo.