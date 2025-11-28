El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Desalojado el IES Las Llamas de Santander tras saltar la alarma de incendios

Todo quedó en un susto y los bomberos pudieron comprobar que no había fuego en ningun punto

DM

Santander

Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:37

El instituto Las Llamas de Santander ha sido desalojado esta tarde tras saltar la alarma de incendios poco después de las ocho de la tarde.

Una falsa alarma que, sin embargo, movilizó efectivos de la Policía Local y los Bomberos de Santander. Alumnos y personal docente y de servicio que quedaban en el centro fueron evacuados con celeridad, según confirmaron desde el IES, y los efectivos del Parque de Bomberos de Santander comprobaron que no se había producido ningún fuego en el interior. Todo quedó en un susto. Aun así, el suceso causó cierto revuelo en la zona.

