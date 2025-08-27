Detenido por tráfico de drogas en el barrio de Castilla-Hermida a plena luz del día La Policía Nacional le intervino cocaína por valor de mercado de más de 12.000 euros y un cuchillo

Violeta Santiago Santander Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:51 | Actualizado 13:00h.

A plena luz del día, porque eran las 19.45 horas, la Policía Nacional detuvo unos días atrás en la zona de Castilla-Hermida de Santander a un hombre que supuestamente estaba traficando con droga. Los agentes le intervinieron una sustancia estupefaciente que podría haber alcanzado un valor aproximado de 12.461 euros en el mercado ilícito y un cuchillo de ocho centímetros de hoja, han explicado fuentes del cuerpo.

Los policías se encontraban en labores de prevención de la delincuencia por el citado barrio cuando observaron un vehículo estacionado en una de las calles. En su interior, dos varones llamaron la atención de los funcionarios por la actitud «nerviosa y vigilante» que mostraban sobre su entorno.

Su extraño comportamiento motivó que los agentes les identificaran e inspeccionaran el vehículo, a resultas de lo cual encontraron sobre el asiento delantero derecho una bolsa que contenía dos envoltorios de una sustancia en polvo, al parecer cocaína, con un peso aproximado de 226,68 gramos. El cuchillo apareció en la guantera.

El conductor del vehículo informó de que tanto la bolsa como el cuchillo eran de su propiedad, por lo que los agentes le detuvieron como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. Acto seguido le trasladaron hasta la Jefatura Superior para tramitar el atestado correspondiente. El detenido fue puesto a disposición judicial y el juez, posteriormente, decretaría su puesta en libertad.

La Policía Nacional ha aprovechado para recordar que tiene a disposición de los ciudadanos un correo electrónico (la dirección es antidroga@policia.es) en el cual se pueden plantear denuncias relacionadas con el tráfico de drogas. «El anonimato, la seguridad y máxima confidencialidad con los informantes están garantizados», han señalado.